[{"available":true,"c_guid":"93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cica jól van.","shortLead":"A cica jól van.","id":"20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93976895-cbfa-44b7-ab69-c1b961dba91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397be6c4-5be4-4a8d-a577-4dd27c0196e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Auto_motorterebol_mentettek_macskat_a_tuzoltok","timestamp":"2020. január. 04. 13:14","title":"Autó motorteréből mentettek macskát a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Irán a felelős.","shortLead":"Donald Trump szerint Irán a felelős.","id":"20200104_Elitelte_a_bagdadi_amerikai_kovetseg_elleni_tamadast_a_magyar_kulugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74fc53e-9aca-43dc-967b-e33873f85124","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Elitelte_a_bagdadi_amerikai_kovetseg_elleni_tamadast_a_magyar_kulugy","timestamp":"2020. január. 04. 13:26","title":"A magyar külügy most ítélte el a bagdadi amerikai követség elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igényléshez három dokumentum kell – igazolás, lakcímkártya és személyi igazolvány. ","shortLead":"Az igényléshez három dokumentum kell – igazolás, lakcímkártya és személyi igazolvány. ","id":"20200102_Mar_tobb_mint_150_allaskereso_igenyelt_ingyenes_BKVberletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75667294-6682-4cdf-8ce6-0397269b0cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Mar_tobb_mint_150_allaskereso_igenyelt_ingyenes_BKVberletet","timestamp":"2020. január. 02. 20:08","title":"Már több mint 150 álláskereső igényelt ingyenes BKV-bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet a Szépművészeti Múzeumból. Most egy olasz produkció keretében dokumentumfilm készült a képrablásról: sikerült szóra bírni a már nyugdíjas korú tolvajokat, és az annak idején a nyomozásba bevont magyar és olasz hatóságiakat is. A filmet megelőző kutatómunkának köszönhetően új részletek derültek ki a műkincslopásról, de még mindig vannak elvarratlan szálak. ","shortLead":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet...","id":"20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78253d6-34ec-4f19-ac25-c2a0ad9b1e86","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","timestamp":"2020. január. 03. 20:00","title":"„Én nem akartam a magyaroknak ártani” – megszólaltak a Szépművészetit kirámoló tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d1f233-8a9f-48ee-9e83-a3995fc2882a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Tízéves Magyarország legismertebb szatirikus- és álhírportálja, a Hírcsárda. A négyfős szerkesztőséget többek között az indulásról kérdeztük, arról, min múlik, hogy valamiből születik-e hír, és azt is elárulták, nehezebb dolguk van-e azóta, hogy a kormánypropaganda ennyire belehúzott. Interjúalanyaink szerzői álnéven nyilatkoztak, és kérésükre arcukat sem fotóztuk. ","shortLead":"Tízéves Magyarország legismertebb szatirikus- és álhírportálja, a Hírcsárda. A négyfős szerkesztőséget többek között...","id":"20200102_Minden_alkalommal_felfele_rugunk_Hircsarda_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d1f233-8a9f-48ee-9e83-a3995fc2882a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4144d7ce-0c91-4bb9-bb18-365a4924dc81","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Minden_alkalommal_felfele_rugunk_Hircsarda_interju","timestamp":"2020. január. 02. 20:00","title":"„Minden alkalommal felfelé rúgunk” – interjú a Hírcsárda készítőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6cf2b7-341a-49c5-b8cb-54ee41197643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégiában, a hétszázezres Oslóban.","shortLead":"Norvégiában, a hétszázezres Oslóban.","id":"20200104_Van_egy_fovaros_Europaban_ahol_osszesen_egy_ember_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6cf2b7-341a-49c5-b8cb-54ee41197643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8f2be7-2e21-4bc6-8a08-254548fadb8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Van_egy_fovaros_Europaban_ahol_osszesen_egy_ember_halt_meg_kozlekedesi_balesetben","timestamp":"2020. január. 04. 09:40","title":"Van egy főváros Európában, ahol összesen egy ember halt meg közlekedési balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem megerősítése miatt történik ez.","shortLead":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem...","id":"20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3cae-cc58-483d-80d1-1481ec189107","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","timestamp":"2020. január. 03. 19:40","title":"Sok katonával találkozhat a hétvégén az utakon, nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő, dollármilliárdokat fialó mítosszá vált. Az alaptörténetet most zárja le a kilencedik rész, a Skywalker kora.","shortLead":"Szerény sikerben bíztak a Csillagok háborúja készítői, ám George Lucas 1977-es filmes űrmeséje generációkon átívelő...","id":"202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86fbe8be-68d9-4aac-afdf-ea3702f6cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03300fd9-8ad6-4746-bb92-271a7b6ffe01","keywords":null,"link":"/360/202001__luke_skywalker__star_warsmitosz__nehez_szules__az_ero_eredoje","timestamp":"2020. január. 02. 18:00","title":"Az Erő eredője: Innen indult a Star Wars-mítosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]