Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elsőként visszaérkezett kocsiszekrények padlólemezeit az Mfor szerint „felzabálta a rozsda”.","shortLead":"Az elsőként visszaérkezett kocsiszekrények padlólemezeit az Mfor szerint „felzabálta a rozsda”.","id":"20200103_3as_metro_orosz_felujitott_metrokocsi_rozsda_korrozio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38345bc2-ecdd-4f5a-9e72-d2724097b44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_3as_metro_orosz_felujitott_metrokocsi_rozsda_korrozio","timestamp":"2020. január. 03. 12:05","title":"Annyira rozsdásodnak a felújított orosz metrókocsik, hogy többet le kellett állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb145bfa-828c-48c8-8131-7c79462e691f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy cégbe vonták össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem józsefvárosi Ludovika Campusának és lovardájának az üzemeltetését. ","shortLead":"Egy cégbe vonták össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem józsefvárosi Ludovika Campusának és lovardájának...","id":"202001_nke_campus_xxi_kevesen_lovagolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb145bfa-828c-48c8-8131-7c79462e691f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da022748-5c1d-4659-a212-a5c6651dc586","keywords":null,"link":"/360/202001_nke_campus_xxi_kevesen_lovagolnak","timestamp":"2020. január. 04. 09:00","title":"Költségcsökkentés jegyében vonnak össze a Közszolgálati Egyetemen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","shortLead":"Az esetről maga a népszerű író számolt be közösségi oldalán és blogján.","id":"20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a857593-f463-4375-8697-1e2a8a800ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323455c9-412c-434f-bfbf-9d9ef815ff9e","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Osszeesett_az_utcan_es_megserult_Lakatos_Levente","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Összeesett az utcán és megsérült Lakatos Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe. A repülőt december 27-én érte baleset, fél perccel az után, hogy felszállt Almati repülőteréről.","shortLead":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe...","id":"20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65446f59-1aad-43f8-8995-7741e279b685","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","timestamp":"2020. január. 04. 15:06","title":"Felvette egy kamera a kazah utasszállító balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett cégek felosztották egymás között a projekt keretében kiírt közbeszerzéseket. ","shortLead":"Az érintett cégek felosztották egymás között a projekt keretében kiírt közbeszerzéseket. ","id":"20200103_Kozbeszerzes_osszejatszo_cegek_gvh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e83f27-96f9-44fd-9282-c40eae3f106d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4357b8-e8c7-4f9b-b380-19249ceeaff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Kozbeszerzes_osszejatszo_cegek_gvh","timestamp":"2020. január. 03. 13:51","title":"MRI-t gyártó-forgalmazó cégeket büntetett 1,6 milliárdra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, hiszen a sofőr a gázolás helyszínéről is elmenekült.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, hiszen a sofőr a gázolás helyszínéről is elmenekült.","id":"20200103_A_kiskunmajsai_halalos_gazolo_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c74cf06f-0f1b-4bb3-9846-6cc20d80e9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13807cae-0050-4eb6-95a7-73de6d1b0086","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_A_kiskunmajsai_halalos_gazolo_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. január. 03. 10:55","title":"A kiskunmajsai halálos gázoló letartóztatását indítványozza az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","shortLead":"Szokatlan befektetői együttes állt össze egy startup vállalkozás kibontakoztatására.\r

","id":"202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3eaa655-109f-40a5-b649-b91da243daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec75bb-cc60-4d25-ace8-cd1563cbdbf3","keywords":null,"link":"/360/202001_truviva_meddoseg_ellen_kockazati_tokevel","timestamp":"2020. január. 04. 12:15","title":"Étrendkiegészítővel kezelnék a meddőséget, kockázati tőke is van mögöttük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet a Szépművészeti Múzeumból. Most egy olasz produkció keretében dokumentumfilm készült a képrablásról: sikerült szóra bírni a már nyugdíjas korú tolvajokat, és az annak idején a nyomozásba bevont magyar és olasz hatóságiakat is. A filmet megelőző kutatómunkának köszönhetően új részletek derültek ki a műkincslopásról, de még mindig vannak elvarratlan szálak. ","shortLead":"Rést ütött a szocializmus pajzsán, amikor a nyolcvanas évek elején egy olasz bűnbanda ellopott hét képet...","id":"20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efda3f6f-316f-458f-9d5e-0b7754066532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78253d6-34ec-4f19-ac25-c2a0ad9b1e86","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_szepmuveszeti_muzeum_keprablas_dokumentumfilm","timestamp":"2020. január. 03. 20:00","title":"„Én nem akartam a magyaroknak ártani” – megszólaltak a Szépművészetit kirámoló tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]