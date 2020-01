Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","id":"20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6304a-ef5f-4f65-9b03-1865d406ceb8","keywords":null,"link":"/sport/20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","timestamp":"2020. január. 06. 19:58","title":"Botrány a súlyemelőknél: Ajánék visszautasítják a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238c9cb-d1df-4ab6-9c4f-75aedd1555e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy földrengés miatt semmisült meg a tengerbe nyúló, természetes ablakot formáló sziklaképződmény.","shortLead":"Egy földrengés miatt semmisült meg a tengerbe nyúló, természetes ablakot formáló sziklaképződmény.","id":"20200107_Leomlott_Puerto_Rico_hires_tengeri_sziklaablaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f238c9cb-d1df-4ab6-9c4f-75aedd1555e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c73bac-0ce4-4328-9925-64a09bd5df5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_Leomlott_Puerto_Rico_hires_tengeri_sziklaablaka","timestamp":"2020. január. 07. 11:28","title":"Leomlott Puerto Rico híres tengeri sziklaablaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Van ellenfél. Ettől elszokott a Fidesz” – figyelmeztet a kormányhű gondolkodó, G. Fodor Gábor. Nem ő az egyetlen, aki körön belülről emeli fel mutatóujját, jó lesz figyelnie a Fidesznek és Orbán Viktornak.","shortLead":"„Van ellenfél. Ettől elszokott a Fidesz” – figyelmeztet a kormányhű gondolkodó, G. Fodor Gábor. Nem ő az egyetlen, aki...","id":"20200107_G_Fodor_figyelmezteti_a_Fideszt_van_ellenfel_raadasul_kell_a_verfrissites_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446f7927-8beb-4923-a47c-df7aa0d2e6ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_G_Fodor_figyelmezteti_a_Fideszt_van_ellenfel_raadasul_kell_a_verfrissites_is","timestamp":"2020. január. 07. 09:55","title":"G. Fodor figyelmezteti a Fideszt, van ellenfél, ráadásul kell a vérfrissítés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal hatékonyabb a szabálytalankodók kiszűrése.","shortLead":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal...","id":"20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f86b9-2717-4110-9ca3-7887e066bef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","timestamp":"2020. január. 07. 15:15","title":"Mindenhol bevetik a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","shortLead":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","id":"20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2926a-8238-4fa2-930e-62985b02941b","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","timestamp":"2020. január. 06. 10:18","title":"Tom Hanks elsírta magát a köszönőbeszéde közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak a valódi emberekre. A következő napokban, a Las Vegas-i CES 2020 technológiai szakkiállításon többet is megtudhatunk róluk.","shortLead":"A Samsung egyik kevéssé ismert projektjében olyan digitális asszisztenseket állítanak elő, melyek nagyon hasonlítanak...","id":"20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b75ffad-3f73-4ab2-a9bb-b2497ea24beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588f4d15-918f-4f1d-b752-909c2fcb7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_neon_digitalis_ember_asszisztens_samsung_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Mesterséges emberekkel áll elő a Samsung, úgy beszélnek és mozognak, mint az igaziak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8c37-79f0-45f2-9181-a3495ae8d000","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mucsányi Marianna férje bekerült a Médiatanácsba, ezért le kellett mondani a posztjáról.","shortLead":"Mucsányi Marianna férje bekerült a Médiatanácsba, ezért le kellett mondani a posztjáról.","id":"20200107_Osszeferhetetlenseg_miatt_tavozik_a_Kossuth_Radio_csatornaigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6f8c37-79f0-45f2-9181-a3495ae8d000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb3cca-81a9-40a1-a233-66168ff4e3b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Osszeferhetetlenseg_miatt_tavozik_a_Kossuth_Radio_csatornaigazgatoja","timestamp":"2020. január. 07. 11:51","title":"Távozik a Kossuth rádió csatornaigazgatója, nyíltan rasszista szerkesztő kerül a helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 175 millió forintos kikiáltási árat hirdetett meg.","id":"20200106_Eladjak_a_hollohazi_porcelangyartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82799d76-d4f0-4da9-8b1c-138739cae82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f11729-6032-4655-818f-6329e3384307","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_Eladjak_a_hollohazi_porcelangyartot","timestamp":"2020. január. 06. 12:21","title":"Eladja az állam a hollóházi porcelángyártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]