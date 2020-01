Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","shortLead":"Az IEVA új okosóráját annyiféle szenzorral látták el, mint egy időjárás-állomást. Még az UV-sugárzást is méri.","id":"20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31879f8a-a31a-4eae-9c0d-462c484bb59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7614f94e-7c53-491b-a5ab-dbce2e935e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ieva_time_c_okosora_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 10:33","title":"Elkészült az okosóra, ami tényleg mindent mér – mindent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Legkorábban áprilisban térhet vissza térdműtétje után az RB Leipzig magyar válogatott védője.","shortLead":"Legkorábban áprilisban térhet vissza térdműtétje után az RB Leipzig magyar válogatott védője.","id":"20200106_willi_orban_serules_europa_bajnoksag_potselejtezo_magyar_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e18a86-2a86-40ec-a377-d38eefe4e6a0","keywords":null,"link":"/sport/20200106_willi_orban_serules_europa_bajnoksag_potselejtezo_magyar_valogatott","timestamp":"2020. január. 06. 17:28","title":"Orbán nélkül kell kiharcolni az Eb-részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","shortLead":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","id":"20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c1195b-6031-487f-8857-a1cb91c47538","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","timestamp":"2020. január. 07. 09:43","title":"Terry Gilliamnek elege van abból, hogy a fehér férfiakat „hibáztatják mindenért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt gázolt el Dél-Tirolban.","shortLead":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt...","id":"20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8ee39-117c-4a8e-8cc2-817a14b1c4da","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 12:37","title":"Elhunyt a dél-tiroli gázolásos baleset hetedik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Media Service Kft.-vel szemben az utóbbi tíz hónapban a negyedik alkalommal lépett fel az adóhatóság.","shortLead":"A New Media Service Kft.-vel szemben az utóbbi tíz hónapban a negyedik alkalommal lépett fel az adóhatóság.","id":"20200107_matolcsy_adam_new_media_service_nav_vegrehajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac25afa-fde1-453b-9a30-4093352517ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_matolcsy_adam_new_media_service_nav_vegrehajtas","timestamp":"2020. január. 07. 16:09","title":"Végrehajtás indult Matolcsy fiának cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","shortLead":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","id":"20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cae3e80-9b40-43a9-9680-6064491ae47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","timestamp":"2020. január. 08. 14:10","title":"Von der Leyen: 2020 végéig lehetetlen megállapodni a britekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak meg, most pedig világszerte bevezetik az új funkciót.","shortLead":"A YouTube január 1-jével tette kötelezővé az USA-ban, hogy a feltöltők jelezzék, ha gyerekeknek szánt videót osztanak...","id":"20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d53aa-529f-4891-b4f4-6fdaedfccbf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_youtube_gyerek_tartalom_korlatozas_hirdetes","timestamp":"2020. január. 07. 08:33","title":"Változtat a YouTube, hogy nagyobb biztonságban legyenek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához. Ám az emberi tényezőket sem lehet kizárni: a kormányzat cselekvésképtelennek tűnik, miközben a lakosság annál aktívabb szerepet vállalt a tüzek megfékezésében.","shortLead":"Rekordszárazság és hőség, hőhullámok és erős szél is vezetett az egész világot megrázó ausztrál tüzek kialakulásához...","id":"20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0159b67-9327-45dd-bcea-e907af860c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7a6c1d-d524-4b71-bfe6-141b997775d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_ausztralia_bozottuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 06. 20:25","title":"Öt-hat perc alatt jön a füst és elborít mindent - a földi pokol Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]