[{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt.","shortLead":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","id":"20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11a592-c24e-4c8b-a114-291db658850a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","timestamp":"2020. január. 07. 13:15","title":"A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi azt mondta, \"problémamegoldó emberekhez\" vitte a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","shortLead":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","id":"20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd08e67-607e-4255-9591-905e453952ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 06. 13:05","title":"Elszenesedett állattetemek fekszenek az út mentén a tűzvész után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három tagja.","shortLead":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három...","id":"20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9459bf35-c4e5-4db7-9203-5337bdafcfc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","timestamp":"2020. január. 07. 21:56","title":"Tiltakoznak a Kossuth rádió csatornaigazgatójának kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Cusinato és Földházi után Bujdosó Zsombor is elköszönt az amerikai edzőtől.","shortLead":"Cusinato és Földházi után Bujdosó Zsombor is elköszönt az amerikai edzőtől.","id":"20200106_Mar_a_harmadik_uszo_hagyta_ott_Shane_Tusupot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=737360c3-3fa3-4382-9e6f-0d26545268bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e9fb1a-c0bb-4fe5-a8d7-b68af559ec1c","keywords":null,"link":"/sport/20200106_Mar_a_harmadik_uszo_hagyta_ott_Shane_Tusupot","timestamp":"2020. január. 06. 12:58","title":"Újabb úszó hagyta ott Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs belátás, motiváció sincs a változásra.","shortLead":"Ha nincs tudatosság, nincs problémafelismerés. Ha nincs problémafelismerés, belátás helyett örök tagadás van. Ha nincs...","id":"20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d5cad1-e015-41e6-a329-81cab0ce6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148bf9e4-93c8-43e5-86d4-3991a9f68101","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200106_Meg_hogy_nem_vagyunk_fuggok_A_kornyezetunk_elobb_eszreveszi","timestamp":"2020. január. 06. 17:45","title":"Még hogy nem vagyunk függők? A környezetünk előbb észreveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","shortLead":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","id":"20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef7df2a-4230-4381-bbed-1cbadf9dd248","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","timestamp":"2020. január. 06. 21:20","title":"Elítélték Nagy-Britannia történetének legelvetemültebb szexuális ragadozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a57f6d-ac00-4c64-96ba-53cec277983a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legjobb táncmozdulatait mutatta be Elon Musk a Tesla egyetlen év alatt felépült sanghaji gyárában. ","shortLead":"Legjobb táncmozdulatait mutatta be Elon Musk a Tesla egyetlen év alatt felépült sanghaji gyárában. ","id":"20200107_tesla_elon_musk_tanc_sanghaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87a57f6d-ac00-4c64-96ba-53cec277983a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42a8ea2-5a20-4eda-81ee-df3e839a5af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_tesla_elon_musk_tanc_sanghaj","timestamp":"2020. január. 07. 19:03","title":"A Tesla gyáravatóján kiderült, milyen bénán táncol Elon Musk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]