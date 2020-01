Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Londonba utaznak a legtöbben Budapestről, de sok más irányba is nőtt a forgalom.","shortLead":"Londonba utaznak a legtöbben Budapestről, de sok más irányba is nőtt a forgalom.","id":"20200111_Ketszer_nagyobbat_nott_a_Budapest_Airport_forgalma_nincs_az_europai_repuloterek_atlaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64512bbb-6842-4b2b-89e2-0b0027c4d84a","keywords":null,"link":"/kkv/20200111_Ketszer_nagyobbat_nott_a_Budapest_Airport_forgalma_nincs_az_europai_repuloterek_atlaga","timestamp":"2020. január. 11. 11:39","title":"Kétszer nagyobbat nőtt a Budapest Airport forgalma, mint az európai repülőterek átlaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","shortLead":"Hallstattnak ma már napi 10 ezer látogatója van, hatszor annyi, mint Velencének.","id":"20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7161a-95fb-4bfb-920a-be293de19fb8","keywords":null,"link":"/elet/20200110_jegvarazs_disney_mese_osztrak_falu_hallstat_idegenforgalom","timestamp":"2020. január. 10. 05:45","title":"Iszonyatos tömeg özönlött el egy osztrák falut a Jégvarázs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Forradalmi Gárdának csak használnak az amerikai szankciók és Szulejmáni meggyilkolása – gazdaságilag is.","shortLead":"A Forradalmi Gárdának csak használnak az amerikai szankciók és Szulejmáni meggyilkolása – gazdaságilag is.","id":"20200110_Iranban_is_remekul_mukodik_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d4daa8-e2e4-419b-8ca6-d3c06c8afa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c1d81d-f1c9-413e-9cea-cb2713128499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Iranban_is_remekul_mukodik_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere","timestamp":"2020. január. 10. 06:23","title":"Iránban is remekül működik a „nemzeti együttműködés rendszere”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az Európai Bizottság zöld utat adott Horvátország csatlakozásának a 26 államból álló Schengen-övezethez. Az adriai idegenforgalmat minden bizonnyal fellendítő döntés ellenére az emberek szabad mozgását garantálni hivatott zóna változatlanul komoly válságban van.","shortLead":"Az Európai Bizottság zöld utat adott Horvátország csatlakozásának a 26 államból álló Schengen-övezethez. Az adriai...","id":"202002__schengengondok__nem_problema_megoldas__horvat_igen__hatarertekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877182f2-81a9-4699-8f72-9b4947229f05","keywords":null,"link":"/360/202002__schengengondok__nem_problema_megoldas__horvat_igen__hatarertekek","timestamp":"2020. január. 10. 13:00","title":"Több uniós ország ellenzi a határok nélküli Európa határainak meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten gondot okozhat a köd.","shortLead":"Keleten gondot okozhat a köd.","id":"20200110_enyhe_ido_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506e023e-c520-42c2-a508-29efc2dc4b82","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_enyhe_ido_pentek","timestamp":"2020. január. 10. 07:19","title":"Tíz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d57dc0-9c9b-4126-9f40-906d9cb06304","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Latabár Kálmán 1970. január 11-én hunyt el.\r

