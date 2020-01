Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos Ghosn, a Renault-Nissan autóipari szövetség exelnöke, aki kalandos úton elmenekült Japánból, s most volt cégét és a szigetország ügyészeit vádolja összejátszással abban, hogy tönkre tegyék.","shortLead":"Nem kért a kizárólag tökéletes ügyeket kedvelő, s a beismerő vallomást erőltető japán igazságszolgáltatásból Carlos...","id":"202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6c3adc-1c7c-409c-88e4-03e5b26f8ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373d1843-ac95-4797-a2f3-afb5cd690d88","keywords":null,"link":"/360/202002__ghosn_szokese__penzugyi_vadak__strategiai_ellentetek__ladaban_libanonba","timestamp":"2020. január. 09. 19:00","title":"A volt Nissan vezér regényes szökése a vádlottakat szinte mindig elítélő Japánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0511fc1-5451-4c33-8c22-d5ff0cf89d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ álláspontja szerint a magyar miniszterelnök a gyöngyöspatai gyerekeknek megítélt kártérítésről elmondott mondatai csak tovább fokozzák a romákkal szembeni előítéleteket.","shortLead":"A TASZ álláspontja szerint a magyar miniszterelnök a gyöngyöspatai gyerekeknek megítélt kártérítésről elmondott...","id":"20200109_A_jogvedok_szerint_elfogadhatatlan_es_felhaborito_Orban_kijelentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0511fc1-5451-4c33-8c22-d5ff0cf89d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a1a7d0-7c03-4810-be61-a5f27a6f67cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_jogvedok_szerint_elfogadhatatlan_es_felhaborito_Orban_kijelentese","timestamp":"2020. január. 09. 19:23","title":"A jogvédők szerint elfogadhatatlan és felháborító Orbán kijelentése Gyöngyöspatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti...","id":"20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519ba6ca-4688-445e-8355-ef775dd74249","keywords":null,"link":"/360/20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","timestamp":"2020. január. 09. 17:30","title":"Radar360: korlátozottan nyilvános Orbán-sajtótájékoztató, ezermilliárdos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a településen egy „etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül”.","shortLead":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a településen egy „etnikailag meghatározó...","id":"20200110_gyongyospata_roma_diakok_szegregalt_oktatas_karterites_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5cd5f2-e033-40d4-b4f5-a9d96a94efbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_gyongyospata_roma_diakok_szegregalt_oktatas_karterites_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 10. 12:11","title":"Orbán szavai után nyugalomra int a gyöngyöspatai roma önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","shortLead":"A BKV levelekkel bombázza a Metrowagonmasht, hogy javítsák ki a rozsdásodó metrókocsikat és térítsék meg a kárukat.","id":"20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb11d6e-4a3b-43e9-83fe-62bb463943b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_A_BKV_megterittetne_a_rohado_metrokocsik_karat_az_orosz_gyartoval","timestamp":"2020. január. 09. 21:40","title":"A BKV megtéríttetné a rohadó metrókocsik kárát az orosz gyártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1f8b00-83ad-4f80-92eb-d2b53075da1b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző szövetségi kapitány november végén távozott, miután a nemzeti csapat az ötödik helyet tudta megszerezni csoportjában.","shortLead":"Az előző szövetségi kapitány november végén távozott, miután a nemzeti csapat az ötödik helyet tudta megszerezni...","id":"20200110_jakub_gluszak_vasas_bl_fotabla_noi_roplabda_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1f8b00-83ad-4f80-92eb-d2b53075da1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4711e95-f1dd-4123-9fa4-05b8c85cfcfa","keywords":null,"link":"/sport/20200110_jakub_gluszak_vasas_bl_fotabla_noi_roplabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 10. 05:18","title":"A Vasast BL-főtáblára vezető Jakub Gluszak lett a női válogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","shortLead":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","id":"20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f32e6a-acd0-4bc5-8679-c2abe250b180","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","timestamp":"2020. január. 11. 05:23","title":"Hivatalos: Irán lőtte le tévedésből a szerdán lezuhant ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","shortLead":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","id":"20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d186dc0f-3e58-48bd-81c3-7175a37f04fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","timestamp":"2020. január. 10. 05:33","title":"Ítéletidő Angolában: 24 óra alatt 44 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]