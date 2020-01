Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha több Európát akarunk, több pénz kell – mondta a V4-ek találkozóján a kormányfő.","shortLead":"Ha több Európát akarunk, több pénz kell – mondta a V4-ek találkozóján a kormányfő.","id":"20200116_Orban_szerint_migracio_kerdeseben_egy_cipoben_jarunk_Ausztriaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d03fc1-d5c3-4f2d-b029-5d0c08aab93f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Orban_szerint_migracio_kerdeseben_egy_cipoben_jarunk_Ausztriaval","timestamp":"2020. január. 16. 15:21","title":"Orbán szerint migráció kérdésében egy cipőben járunk Ausztriával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne tartózkodjanak a szabad levegőn.","shortLead":"A polgári védelem arra szólította fel a közelben élőket, hogy elővigyázatosságból ne nyissanak ablakot, és ne...","id":"20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ef439c-8aa0-481e-a8d0-fa5b1c720792","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Egy_halalos_aldozata_es_legkevesebb_negy_serultje_van_egy_spanyol_vegyi_uzemben_tortent_robbanasnak","timestamp":"2020. január. 14. 21:55","title":"Egy halálos áldozata és legkevesebb négy sérültje van egy spanyol vegyi üzemben történt robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","shortLead":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","id":"20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc106e-d562-428d-9be8-5da682cc9bc4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","timestamp":"2020. január. 15. 21:47","title":"Hat hektárral megnövelik Monaco területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","shortLead":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","id":"20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470959ff-6107-436d-99c2-1554cbfac621","keywords":null,"link":"/sport/20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","timestamp":"2020. január. 15. 18:14","title":"UEFA: kétmillió szurkoló szavazott, íme 2019 álomcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva tiltották be a hatóságok, de az üzemeltető fellebbezett. ","shortLead":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva tiltották be a hatóságok, de az üzemeltető fellebbezett. ","id":"20200115_Wikipedia_Torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4782778f-c65c-430d-be6e-40ed4ba54db2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Wikipedia_Torokorszag","timestamp":"2020. január. 15. 21:34","title":"Több év szünet után újra van Wikipédia Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f1b11d-06cf-4169-b653-a0cce8e19893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi után a VIII. kerületi rendőrök nyomoznak. ","shortLead":"A férfi után a VIII. kerületi rendőrök nyomoznak. ","id":"20200116_graffiti_firkalo_blaha_lujza_ter_rendorseg_rongalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1b11d-06cf-4169-b653-a0cce8e19893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fae1168-967f-4055-b162-321aeedf9124","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_graffiti_firkalo_blaha_lujza_ter_rendorseg_rongalas","timestamp":"2020. január. 16. 11:16","title":"Telibe kapta a biztonsági kamera a Blaha Lujza téri firkálót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","shortLead":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","id":"20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7569ba7-0e3f-4db1-9f8a-9529beca9cce","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","timestamp":"2020. január. 16. 16:36","title":"Szijjártó: Magyarország összekötötte magát Indiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ausztriából lovasították meg.","shortLead":"Ausztriából lovasították meg.","id":"20200115_traktor_lopott_artand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e38c6c-c6ed-4a4e-bcbb-2ae68e90f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dd415c-d390-492e-be9b-5ec5eade5c5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_traktor_lopott_artand","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"Lopott traktor fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]