[{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait - jelentette szombaton a Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség egy helyi légügyi tisztségviselőre hivatkozva.","shortLead":"Irán Ukrajnába küldi az iráni hadsereg által január 8-án véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait...","id":"20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce7c57-444d-4e6d-b3bc-b39034240743","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Vegul_enged_Iran_kiadjak_a_kezukbol_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 18. 16:44","title":"Végül enged Irán: kiadják a kezükből a lelőtt ukrán repülő feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És nem szabad elhallgatni a kockázatokat.","shortLead":"És nem szabad elhallgatni a kockázatokat.","id":"20200117_Szijjarto_nem_kell_migracio_a_gazdasagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e875cfac-59f4-47f6-a22c-0b5ccfd6a3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_Szijjarto_nem_kell_migracio_a_gazdasagnak","timestamp":"2020. január. 17. 12:15","title":"Szijjártó: Nem kell migráció a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","shortLead":"Egy amerikai bíró próbált meg utánajárni, diszkriminációnak minősül-e, ha valakit leboomoreznek.","id":"20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d912f-9b7e-42c5-861b-ad4c5fe39cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161a5307-bfd0-49f4-8126-9f7dc8eeec4b","keywords":null,"link":"/elet/20200117_usa_birosag_ok_boomer_diszkriminacio","timestamp":"2020. január. 17. 06:12","title":"Már az USA legfelsőbb bíróságán is elhangzott, hogy “Ok, boomer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját életének 96. évében a kanadai Waterlooban érte a halál.","shortLead":"Elhunyt Aczél János matematikus, az MTA külső tagja; a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű kutatóját...","id":"20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fda4c953-a59b-4bbd-a4b9-00be7b13c171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a579a93-1ade-48cd-9e77-4b8ee49ad79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_meghalt_aczel_janos_matematikus_halalhir_mta","timestamp":"2020. január. 16. 20:33","title":"Meghalt Aczél János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","shortLead":"Rájöttek a kutatók, mi lehetett a háziasításhoz szükséges válogatás egyik szempontja.","id":"20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e869c8be-4452-4533-8b9d-487676572305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b71c85b-d5be-49a5-92ed-b4f864478a6d","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Labdazo_farkaskolykok_adhatnak_valaszt_egy_regi_nagy_kerdesre","timestamp":"2020. január. 17. 14:02","title":"Labdázó farkaskölykök adhatnak választ egy régi nagy kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa8c7dc-882c-488f-891a-7a1badcec31f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan robotokat építettek, melyek nem fémből készültek, így drótok sincsenek bennük: élő sejtek működtetik őket. \"Új korszak kezdődik\" – mondják.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan robotokat építettek, melyek nem fémből készültek, így drótok sincsenek bennük: élő sejtek...","id":"20200116_elo_robotok_organizmus_beka_ossejt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa8c7dc-882c-488f-891a-7a1badcec31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c90dab4-e906-4aca-819e-da825567325f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_elo_robotok_organizmus_beka_ossejt","timestamp":"2020. január. 16. 20:40","title":"Elkészültek az első élő robotok, önmagukat gyógyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de azokat soha nem adják ki, mert nemzetbiztonságilag veszélyesnek tartják.","shortLead":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de...","id":"20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee53f-7726-412e-8946-98fb2bd624c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","timestamp":"2020. január. 17. 09:03","title":"Videója van a haditengerészetnek egy UFO-találkozásról, de soha nem láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vombatok az állatvilág önkéntelen hősei az ausztrál tűzvészben.","shortLead":"A vombatok az állatvilág önkéntelen hősei az ausztrál tűzvészben.","id":"20200117_Meg_a_vombatok_is_befogadjak_a_menekulteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52679dbb-567a-47f4-8745-13b7d6e4d2ec","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Meg_a_vombatok_is_befogadjak_a_menekulteket","timestamp":"2020. január. 17. 11:35","title":"Még a vombatok is befogadják a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]