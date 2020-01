Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak a műanyaghoz.","shortLead":"A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyagszennyezője, a fenntarthatósági vezetője megmagyarázta, miért ragaszkodnak...","id":"20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ed435-9b9e-4e8a-bce1-a59237b20cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20200122_coca_cola_muanyag_palack_szennyezes","timestamp":"2020. január. 22. 09:43","title":"A Coca-Cola azért nyomja még a műanyagot, mert az emberek állítólag ezt várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó a műsor - mondta Spiró György.","shortLead":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó...","id":"20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8e998-6762-4a0f-8d1c-962462adfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","timestamp":"2020. január. 22. 21:44","title":"Spiró György: Ötven év múlva fogjuk megérteni azt, hogy ma miben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","shortLead":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","id":"20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9fd8c-0e5f-4729-ac27-f931e8d495f4","keywords":null,"link":"/360/20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","timestamp":"2020. január. 22. 18:00","title":"Radar360: nem zárják ki a Fideszt, meghalt Terry Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte, hogy a világ két legnagyobb gazdasága eltávolodott egymástól.","shortLead":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte...","id":"20200122_USA_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46bb462-669e-4198-a189-279c11d7c524","keywords":null,"link":"/360/20200122_USA_Kina","timestamp":"2020. január. 22. 13:10","title":"Trumpnak úgy kellett a tűzszünet Kínával, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","shortLead":"Már elfogytak a belépők a zenekar júniusi fellépésére.","id":"20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d42546-4f64-4dd7-a31c-e0a3fbea403e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9c24f1-be04-4f64-bd76-c99b2c558e67","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Hamis_jegyeket_arusitanak_System_of_a_Down_budapesti_koncertjere","timestamp":"2020. január. 21. 18:37","title":"Hamis jegyeket árusítanak a System of a Down budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új-Dél-Wales államban zuhant le velük a repülőgépük. ","shortLead":"Új-Dél-Wales államban zuhant le velük a repülőgépük. ","id":"20200123_Meghalt_harom_tuzolto_az_ausztraliai_tuzvesz_oltasa_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c04747-c2f8-4212-87df-8dbd2b4869f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd403fb1-007e-472c-aa10-1bd1e793d508","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Meghalt_harom_tuzolto_az_ausztraliai_tuzvesz_oltasa_kozben","timestamp":"2020. január. 23. 07:38","title":"Meghalt három tűzoltó az ausztrál tűzvész oltása közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]