Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","shortLead":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","id":"20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027dd88a-3bc4-4384-9508-b9ef1ade7d59","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","timestamp":"2020. január. 22. 05:23","title":"Egy kis szerencsével ma még a Napot is megláthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter az egyéves szabadságán túli szabadnap után kapott pénzt, ami a polgármesterekkel ellentétben az állami vezetőknél elméletileg nem lehetséges. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter az egyéves szabadságán túli szabadnap után kapott pénzt, ami a polgármesterekkel...","id":"20200123_Brutto_13_millios_lelepesi_penzzel_ment_Trocsanyi_Brusszelbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd3e2ab-3f7e-40a6-86fc-eaca08388b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Brutto_13_millios_lelepesi_penzzel_ment_Trocsanyi_Brusszelbe","timestamp":"2020. január. 23. 07:27","title":"Bruttó 13 milliós lelépési pénzzel ment Trócsányi Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions elemzése. A kérdés az, hogy amikor majd rosszabb lesz a gazdasági helyzet, a kormány agresszíven válaszol-e, illetve hogy az ellenzék be tudja-e mutatni, hogy hatalomra jutva is komolyan gondolja-e a korrupció elleni harcot.","shortLead":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions...","id":"20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b95984-1666-4570-bd49-eff9765a05a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","timestamp":"2020. január. 21. 12:50","title":"Policy Solutions: a magyar politikában az hozhat változást, ha beüt a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","shortLead":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","id":"20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076d0813-22c3-4745-9be3-791dca497d24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","timestamp":"2020. január. 21. 11:41","title":"Erzsébetvárosban mostantól talált tárgyként kezelik a járdán hagyott elektromos rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","id":"20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6d2fb-317a-45c3-b5c5-e68bdb51faa4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","timestamp":"2020. január. 22. 20:09","title":"Szexuálisan zaklattak egy 11 éves kislányt, a rendőrség későn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"800 ezernél is több átírást regisztráltak 2019-ben.","shortLead":"800 ezernél is több átírást regisztráltak 2019-ben.","id":"20200121_Soha_ennyi_hasznaltauto_nem_cserelt_gazdat_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca076262-dc7a-474b-9ea0-261a13a9c286","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Soha_ennyi_hasznaltauto_nem_cserelt_gazdat_az_orszagban","timestamp":"2020. január. 21. 13:07","title":"Soha ennyi használt autó nem cserélt gazdát az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","shortLead":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","id":"20200121_fold_szendvics_kenyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7a605-83b8-49e1-a897-a3ed456a905b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_fold_szendvics_kenyer","timestamp":"2020. január. 21. 14:03","title":"A világ két pontján élő fiatalok szendvicset csináltak a Földből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]