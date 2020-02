Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9911e2-9521-4ec8-adc9-6cea3bbec512","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre többen jelentkeznek eutanáziára Hollandiában, tavaly nagyjából a kérelmek harmadát hagyták jóvá. \r

","shortLead":"Egyre többen jelentkeznek eutanáziára Hollandiában, tavaly nagyjából a kérelmek harmadát hagyták jóvá. \r

","id":"20200207_eutanazia_Hollandia_klinika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa9911e2-9521-4ec8-adc9-6cea3bbec512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe6ceba-6d90-41f6-971f-683daeaefb4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_eutanazia_Hollandia_klinika","timestamp":"2020. február. 07. 18:59","title":" Napi 13 megkeresést kap a holland eutanázia-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738655f4-f142-452b-ba3d-aad3c5e6a4b5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Funtek Frigyes történelmi korokon átívelő piaci játékkal, Bereményi Géza Eldorádó című filmjének színpadi változatával tért vissza rendezőként a József Attila Színházba.\r

","shortLead":"Funtek Frigyes történelmi korokon átívelő piaci játékkal, Bereményi Géza Eldorádó című filmjének színpadi változatával...","id":"20200207_Kemeny_probak__Funtek_Frigyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738655f4-f142-452b-ba3d-aad3c5e6a4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f59240c-8e34-4c3d-ad92-618006330a46","keywords":null,"link":"/360/20200207_Kemeny_probak__Funtek_Frigyes","timestamp":"2020. február. 07. 19:00","title":"\"A fiam, Sandor Funtek teljesíti be meg nem valósult filmes karrieremet. Világsztár lesz!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3d61df-d480-42a2-ac83-4eb6dbf6eee6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutyatámadást próbált megakadályozni a lövész, rosszul sült el.","shortLead":"Kutyatámadást próbált megakadályozni a lövész, rosszul sült el.","id":"20200207_segiteni_akart_szamszerijjal_lotte_le_szomszedjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa3d61df-d480-42a2-ac83-4eb6dbf6eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015d7a55-5b1f-4c3c-91ed-90e644f7d635","keywords":null,"link":"/elet/20200207_segiteni_akart_szamszerijjal_lotte_le_szomszedjat","timestamp":"2020. február. 07. 14:16","title":"Segíteni akart, számszeríjjal lőtte le szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett Élősködők. A dél-koreai rendező, Pong Dzsunho mesterműve Oscarra is nagy esélyes, pedig a filmjében nincsenek is hősök. \r

","shortLead":"Okosan, árnyaltan, kíméletlenül mutat rá a társadalmi feszültségekre a díjakkal már eddig is sokszorosan kitüntetett...","id":"20200207_Eloskodok_Parasite_PongDzsunho_BongJoonho_Oscar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf065f1-78f3-455e-b856-8507461e2342","keywords":null,"link":"/kultura/20200207_Eloskodok_Parasite_PongDzsunho_BongJoonho_Oscar","timestamp":"2020. február. 07. 20:00","title":"Előmásztak a paraziták a koszos szuterénből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos régióban fennmaradt megkövesedett lábnyomaik tanúsága szerint.","shortLead":"Forró vidéken jártak a dinoszauruszok a korai jura korban, 183 millió évvel ezelőtt a dél-afrikai Karoo félsivatagos...","id":"20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82a587a7-5036-40ee-ae65-051d7c8c0c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99180ce6-a5b9-47ad-8cc2-60cdbf034121","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_dinoszauruszok_183_millio_eve_del_afrika","timestamp":"2020. február. 08. 16:03","title":"Forró talaj: merre jártak a dinoszauruszok 183 millió éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei levélben tájékoztatta a dolgozókat és a partnereket arról, milyen intézkedéseket vezet be a biztonságos barcelonai jelenlét érdekében.","shortLead":"A Huawei levélben tájékoztatta a dolgozókat és a partnereket arról, milyen intézkedéseket vezet be a biztonságos...","id":"20200207_huawei_mwc_2020_barcelona_ovintezkedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb6eabe-7dc0-4574-a213-653535d9199e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_huawei_mwc_2020_barcelona_ovintezkedesek","timestamp":"2020. február. 07. 16:03","title":"A Huawei ott lesz a barcelonai MWC-n, de szigorú szabályokat hozott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy francia férfit öltek meg szombaton hajnalban, a gyanúsítottat a Múzeum körúton fogták el - írja a police.hu.","shortLead":"Egy francia férfit öltek meg szombaton hajnalban, a gyanúsítottat a Múzeum körúton fogták el - írja a police.hu.","id":"20200208_Egy_amerikaibrit_ferfit_gyanusitanak_a_belvarosi_emberolessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27741519-3347-488c-8c3e-433c60012fee","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Egy_amerikaibrit_ferfit_gyanusitanak_a_belvarosi_emberolessel","timestamp":"2020. február. 08. 17:44","title":"Egy amerikai-brit férfit gyanúsítanak a belvárosi emberöléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cc0705-cb65-4248-af92-6a50da4a129f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Duplantis 6,17 méterrel állított föl új rekordot.","shortLead":"Duplantis 6,17 méterrel állított föl új rekordot.","id":"20200208_Hateves_vilagcsucs_dolt_meg_rudugrasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80cc0705-cb65-4248-af92-6a50da4a129f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5379598-3cbe-46a1-93ea-f617d4d4212f","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Hateves_vilagcsucs_dolt_meg_rudugrasban","timestamp":"2020. február. 08. 21:50","title":"Hatéves világcsúcs dőlt meg rúdugrásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]