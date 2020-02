Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van.","shortLead":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló...","id":"20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff1888-7de0-4d36-aea0-2992e1806e97","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. február. 12. 11:57","title":"Nincs megegyezés, sztrájk jöhet a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","shortLead":"Még meg sem történt a Brexit, 2019 végén máris földbe állt a brit növekedés.","id":"20200211_brit_gdp_brexit_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c242a4-db68-4ba8-8323-6f9024d00fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf95d011-da26-4fba-85d8-853b1bd2a31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_brit_gdp_brexit_2019","timestamp":"2020. február. 11. 12:14","title":"Állóra fékezett a brit gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált. Aztán kiderült, hogy tényleg elkapta a kórt.","shortLead":"Azt hitték, hogy nem fertőzött, pedig az új koronavírus-fertőzésből kialakuló betegséghez hasonló tüneteket produkált...","id":"20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19dae6d-1126-4908-8612-271428d6987d","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_amerika_san_diego_korhaz","timestamp":"2020. február. 11. 11:48","title":"Koronavírus: nem mutatta ki az első teszt, kiengedtek a kórházból egy beteget Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","shortLead":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","id":"20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d58b98-7ac1-4c4d-8a85-c2f352c52a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","timestamp":"2020. február. 11. 17:46","title":"NAT: nem érti az Emmi az MTA felajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","shortLead":"Volt párja szerint a nő megsértette a személyiségi jogait.","id":"20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3ea6b7-80d9-4a36-97e7-267e92a08de3","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Majdnem_halalra_vertek_most_otmilliora_perlik_Orosz_Bernadettet","timestamp":"2020. február. 11. 20:35","title":"Majdnem halálra verték, most ötmillióra perlik Orosz Bernadettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termék Szingapúrból származik.","shortLead":"A termék Szingapúrból származik.","id":"20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0f778-430c-4e5f-92a4-be7bcddd3330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 11. 21:05","title":"Ne vásároljon ebből a szezámolajból, visszahívta a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kútba esett Angela Merkel terve a hatalom gördülékeny átadásáról, miután egy nem túl jelentős tartomány ügyéből országos botrány kerekedett, s a német kancellár kiszemelt utóda bedobta a törülközőt.","shortLead":"Kútba esett Angela Merkel terve a hatalom gördülékeny átadásáról, miután egy nem túl jelentős tartomány ügyéből...","id":"20200212_Nemetorszag_cdu_merkel_AnnegretKramp_Karrenbauer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4bdfc1e-8e88-4b68-b155-72328daaa5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ba4d90-283a-4197-bd7e-5c0f26931114","keywords":null,"link":"/360/20200212_Nemetorszag_cdu_merkel_AnnegretKramp_Karrenbauer","timestamp":"2020. február. 12. 15:00","title":"Ez a botrány véget vethet a Merkel-korszaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]