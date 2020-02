Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29 forintot is kértek egy euróért.","shortLead":"A forint napközben egyszer már történelmi mélyponton járt, a kereskedésben most ezt is sikerült alulmúlni, 340,29...","id":"20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a97af-f42a-4aa9-8869-ddf478bef959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200212_340_forint_folott_jart_az_euro_arfolyama","timestamp":"2020. február. 12. 17:05","title":"340 forint fölött az euró árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A friss vádirat szerint a Huawei egyebek mellett – kódolt megnevezéseket alkalmazva – különböző termékeket szállított Iránba és Észak-Koreába","shortLead":"A friss vádirat szerint a Huawei egyebek mellett – kódolt megnevezéseket alkalmazva – különböző termékeket szállított...","id":"20200214_vademeles_huawei_leanyvallalat_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c8aa8-fd54-4eb9-ba21-96d99d974247","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_vademeles_huawei_leanyvallalat_egyesult_allamok","timestamp":"2020. február. 14. 05:21","title":"Újabb vádakat emeltek a Huawei ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek. 