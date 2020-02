Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Wichmann Tamás kenuslegenda, megvonták Salvini mentelmi jogát, roma családot zaklatott a Betyársereg. A hvg360...","id":"20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694acbe4-4219-496c-8b4e-f5e508e65882","keywords":null,"link":"/360/20200213_Radar360_Orban_megint_konzultalna_a_fiatalokat_taborban_nevelne","timestamp":"2020. február. 13. 08:00","title":"Radar360: Orbán megint konzultálna, a fiatalokat táborban nevelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem készít több telefont az Android alapjait lerakó Andy Rubin nagy reményekkel útjára indított új cége. Az Essential második készüléke olyan szinten érdektelenségbe fulladt, hogy inkább bezárják a boltot.","shortLead":"Nem készít több telefont az Android alapjait lerakó Andy Rubin nagy reményekkel útjára indított új cége. Az Essential...","id":"20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69caa2f8-65da-43cf-abd5-4a64b54507c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02312e0-419d-433c-a551-10444ebfdef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200213_andy_rubin_essential_phone_project_gem_playground_global","timestamp":"2020. február. 13. 15:03","title":"Nem lesz több telefon: lehúzza a rolót az Android atyjának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi látásuk megmaradt, hogy észreveszik az oszlopokat, azok kitapogathatják a betűket az élénkkék színű táblácskákon. ","shortLead":"Ujjal letapogatható utcanévtáblákat szerelnek fel a gyengénlátók kedvéért az északnémet Wedel városában. Akiknek annyi...","id":"202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68e858b-ff87-4281-9700-944331024489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59432f08-49ad-4412-9240-e2faee0ce90d","keywords":null,"link":"/360/202006_tapinthato_utcatabla_kiemelkedo_otlet","timestamp":"2020. február. 12. 10:00","title":"Kiemelkedő ötlet: újfajta utcai táblákat vezetnek be egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","shortLead":"Az épület belső csigalépcsője, valamint a teteje égett teljes terjedelmében.","id":"20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a66abdc2-5b3c-4147-828c-9bddfc327e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480ea14b-b9e9-447b-9538-985cd733697d","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kigyulladt_es_beomlott_a_revfulopi_kilato","timestamp":"2020. február. 13. 05:22","title":"Kigyulladt és beomlott a révfülöpi kilátó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","shortLead":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","id":"20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd6b76-db4d-4d36-b277-b204bb97e681","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","timestamp":"2020. február. 13. 19:27","title":"Koronavírus: meggyógyult és hazamehetett egy németországi fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","shortLead":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","id":"20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a22d462-f954-41d1-8202-5c1014a2469c","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2020. február. 12. 16:23","title":"Calvin Harris, Dua Lipa és a Kings of Leon is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ff4fc7-ba4c-4c91-bad7-3b65cd47388c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egy fine dining étterem megnyitása Londonban elég merész vállalkozásnak tűnik, egy magyar csapat azonban emeli a tétet: ők magyar ételek minőségi változatával törnének be a magas gasztronómiába. Sorozatunkban olyan magyarokkal találkoztunk, akiket a sorsa Londonhoz köti, ám a magyar tradíciókat is őrzik – a Brexit után is.","shortLead":"Egy fine dining étterem megnyitása Londonban elég merész vállalkozásnak tűnik, egy magyar csapat azonban emeli a tétet...","id":"20200212_Milyen_a_porkolt_nokedlivel_londoni_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ff4fc7-ba4c-4c91-bad7-3b65cd47388c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f80aa-ca1f-4064-bc6b-db6c802184fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Milyen_a_porkolt_nokedlivel_londoni_modra","timestamp":"2020. február. 12. 17:00","title":"Milyen a pörkölt nokedlivel \"londoni módra\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat a közmédia. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyomoznak a szlovén médiába áramló fideszes pénzek miatt, Sanders nyert New Hampshire-ben, 94 millióért kutat...","id":"20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae8a3bc-d207-4d60-bb1b-59655a6ada55","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_visszavonatnak_az_uj_NATot_sokat_kell_varni_a_koronavirus_ellenszerere","timestamp":"2020. február. 12. 08:00","title":"Radar360: visszavonatnák az új NAT-ot, sokat kell várni a koronavírus ellenszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]