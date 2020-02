Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek örömmel fogadni. Még hálásabbak akkor, ha olyan téma kerül elő, mint az űrutazás. De sajnos van, amikor ez sem akar működni.","shortLead":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek...","id":"20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0964c6f1-da71-426c-ab30-fdfdec2f72cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Az év első játékát nem lesz nehéz elfelejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","shortLead":"A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a magyar családok családbarát környezetben élhetnek.","id":"20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c13db20-78c7-4d22-84e7-b6b397880c5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_novak_katalin_csaladtamogas_hazassagkotes_babavaro_tamogatas","timestamp":"2020. február. 13. 21:18","title":"Novák Katalin: 40 éve nem volt annyi házasságkötés Magyarországon, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó ZÁÉV december közepén zenés-táncos mulatságot tartott abban a stadionban, amelyet részben ez a cég épített fel. Most derült ki, mennyibe került mindez.","shortLead":"A felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó ZÁÉV december közepén zenés-táncos mulatságot tartott abban a stadionban...","id":"20200214_puskas_arena_meszaros_lorinc_szuletesnap_zaev_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7a75d0-22df-4322-a553-b2c9973df02d","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_puskas_arena_meszaros_lorinc_szuletesnap_zaev_zrt","timestamp":"2020. február. 14. 18:54","title":"Több mint 3 millióba került Mészáros cégének a Puskás-stadionban tartott buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el hirdetni a volt északmacedón miniszterelnök mögött álló párt szócsöveinek számító médiumokban. Miközben az is kiderült, hogy a hirdető cégek aligha adtak el valamit az országban, Szlovéniában is egyre nagyobb a botrány a Fidesz-közeli médiumok miatt.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor macedón barátja, Nikola Gruevszki kiszorult a hatalomból, magyar tulajdonban lévő cégek kezdtek el...","id":"20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7be32c-4195-4baf-aca1-2c31cf5521ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Igy_tartottak_el_Magyarorszagrol_az_Orbanhoz_szokott_Gruevszki_mediumait","timestamp":"2020. február. 14. 13:15","title":"Így tartották el Magyarországról az Orbánhoz szökött Gruevszki médiumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4f5640-97e8-4f17-8a98-e185ffdd22ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadlibaállomány másfél százaléka odaveszett, soha nem volt még ekkora lúdpusztulás.","shortLead":"A vadlibaállomány másfél százaléka odaveszett, soha nem volt még ekkora lúdpusztulás.","id":"20200213_Tobb_szaz_vadlud_pusztult_el_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban_a_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b4f5640-97e8-4f17-8a98-e185ffdd22ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd84ee1e-5245-44a6-a9dc-bf7cd1f8df26","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Tobb_szaz_vadlud_pusztult_el_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. február. 13. 20:40","title":"Több száz vadlúd pusztult el a Kiskunsági Nemzeti Parkban a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A friss vádirat szerint a Huawei egyebek mellett – kódolt megnevezéseket alkalmazva – különböző termékeket szállított Iránba és Észak-Koreába","shortLead":"A friss vádirat szerint a Huawei egyebek mellett – kódolt megnevezéseket alkalmazva – különböző termékeket szállított...","id":"20200214_vademeles_huawei_leanyvallalat_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c8aa8-fd54-4eb9-ba21-96d99d974247","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_vademeles_huawei_leanyvallalat_egyesult_allamok","timestamp":"2020. február. 14. 05:21","title":"Újabb vádakat emeltek a Huawei ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A Néppárt is a jogállamisághoz kötné az EU-s pénzeket, nem kell lemondani az olimpiát, átlag felett nőtt a GDP...","id":"20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d3edac-3d9e-488a-8950-180215960acb","keywords":null,"link":"/360/20200214_Radar360_Meszaros_perrel_fenyeget_abnormalis_jelenseg_az_Antarktiszon","timestamp":"2020. február. 14. 17:30","title":"Radar360: Mészáros perrel fenyeget, abnormális jelenség az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt. A kormánypárt az utóbbi két választáson nagy pofonokat kapott, kérdés, fel tud-e támadni. Az ellenzék pedig főpróbát tart: országgyűlési választáson most először indul összellenzéki támogatottsággal közös jelölt. ","shortLead":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt...","id":"20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73771ed-70b1-4718-bd5c-ecd9bfc5e73c","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","timestamp":"2020. február. 15. 07:00","title":"Lehet, hogy most vasárnap zajlik le a 2022-es választás főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]