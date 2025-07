A horvát és görög nyaralás iránt érdeklőnek leginkább a magyarok, a Balaton a Pest megyeieket mozgatja meg

December végén kezdjük el tervezni a nyaralást, nyáron csúcsosodik ki az ezzel kapcsolatos érdeklődés, az őszi hónapokban pedig alig foglalkozunk a témával – ez olvasható ki a Google Trends adataiból. Megnéztük, hogy az elmúlt évek adatai alapján, hogyan változott a balatoni, a görögországi, olaszországi, horvátországi és spanyolországi nyaralás után érdeklődők aránya.

Fontos tudni, hogy a Google Trends nem a keresések számát, hanem az adott téma relatív népszerűségét mutatja: a megadott időtartamon belül meghatározott 100 százalékhoz képest látni az adott keresési kifejezés gyakoriságát a Google rendszerében indított keresések alapján.

Az elmúlt öt évben így kerestünk nyaralás tematikában Google Trends

Az elmúlt öt év adatsorán rögtön szembetűnik a cikk elején említett trend, miszerint december végén és január elején indulnak el a nyaralással kapcsolatos keresések, majd az érdeklődés rendszerint június végén csúcsosodik. Az őszi hónapokban viszont szinte egyáltalán nem, vagy csak alig keresünk a témában.

Talán nem olyan meglepő, hogy az általunk vizsgált célországok között Horvátország és Görögország vezet, az már annál inkább, hogy mind ötéves, mind egyéves távlatban egyértelmű, hogy a balatoni nyaralásra keresnek rá a legkevésbé a magyarok, sőt, ha a trendet nézzük, 2004 óta egyértelműen lefelé ível az érdeklődés.

Google Trends

Vélhetően persze egy balatoni nyaralással kapcsolatban kevesebb kérdés merül fel, jobban tisztában vagyunk a körülményekkel, sokan családi vagy ismerős nyaralójába mennek, így a keresések száma is alacsonyabb. Ezzel együtt a grafikon alighanem azt is tükrözi, hogy a belföldi nyaralás költsége az utóbbi években már nem feltétlenül alacsonyabb egy tengerparti üdülésénél. Ezt a KSH adatai is megerősítik, tavaly a statisztikai hivatal arról adott ki közleményt, hogy a hazai turizmust a külföldiek mentették meg, mert a magyarok egyre kevesebbet üdülnek itthon.

Az elmúlt öt év adatait tekintve még két dolog tűnik szembe a grafikonon. Az egyik, hogy – nem túl meglepő módon – a 2020-as bezárás után 2021-ben az utazási korlátozások folyamatos enyhítésével kilőtt a nyaralás tematikájában indított keresések száma, és az is egyértelmű, hogy a legtöbben a határok kinyitása után Horvátország felé vették irányt.

Jól látszik az is, hogy évről évre egyre alacsonyabb a nyaralási tematikában indított keresések aránya. A 2022-es csúcs után 2023-ban és tavaly is alacsonyabb értékeket látunk, illetve egyelőre úgy tűnik, az idei nyáron sem törik meg a trend.

Google Trends

Érdekes még a régiók szerinti bontás, itt most a következőkben az elmúlt egy évben indított kereséseket vesszük alapul. Ha egybe nézzük az öt keresési kifejezést, akkor a térképen is visszaköszön, ami a grafikonon: vagy Horvátország, vagy Görögország „nyeri a versenyt” – azaz a legnagyobb arányban ezekre keresnek az emberek Magyarországon.

Az alábbi képeken, minél sötétebb egy megye, annál magasabb az onnan indított keresések iránya. Görögország esetében Tolna képviseli a 100 százalékos arányt, ehhez képest Baranyában valamivel kevesebb mint fele annyian (40%) kerestek erre. Horvátországnál még kisebb a szórás, a 100 százalék itt is Tolna, a legalacsonyabb keresési arány ehhez képest 48% Csongrád-Csanád vármegyében.

Horvátország és Görögország után országosan viszonylag magas az érdeklődés Google Trends / HVG

Az öt úti cél közül Olaszország tudta kiváltani az egész ország érdeklődését, itt azonban a 100 százalékos arányhoz képest (Vas) már 27 százalék a legalacsonyabb keresési arány (Szabolcs-Szatmár-Bereg). A kapcsolódó keresésekből még az is látszik, hogy így a nyár második hónapjának elején a last minute keresőszó is felkerült a népszerűségi dobogóra.

Olaszország iránt is mérhető az érdeklődés az egész országban Google Trends

Spanyolország és a Balaton esetében viszont már nem is tudta a kifejezés iránti érdeklődést mindenhonnan mérni a Google.

Spanyolország és a Balaton viszont már nem mérhető mindenhol Google Trends / HVG

A keresések alapján Spanyolországba az ország keleti és középső régiójából utaznának az emberek (plusz Győr-Moson-Sopron vármegyéből). A Balaton iránt pedig leginkább a Pest megyeiek érdeklődnek, olyannyira, hogy a 100 százalékos arányhoz képest a többi megyében – már, ahol egyáltalán vannak adatok a keresésekről – maximum 15 százalékra rúg az érdeklődés.

