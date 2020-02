Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","shortLead":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","id":"20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885edca5-a648-42aa-bd06-3f9b232f4f6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","timestamp":"2020. február. 18. 06:41","title":"Eladó egy legendás Ferrari F40, aminek az első tulajdonosa is egy legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke elárulta, mi történt.","shortLead":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán...","id":"20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efb5a8a-dd5c-4d81-8fca-21c3968461ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","timestamp":"2020. február. 17. 15:15","title":"Orbán a koronavírus miatt nem szólalt fel a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de a lakáshitelek állománya is látványosan nő.","shortLead":"Közel 12 százalékkal nőtt a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2019-ben. Egyre több a készpénz az embereknél, de...","id":"20200217_keszpenz_megtakaritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c520dfe-db6c-417b-aa77-a2efcf544c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_keszpenz_megtakaritas","timestamp":"2020. február. 17. 14:44","title":"Ezermilliárdokat költünk bankhitelekre és állampapírokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek jogainak biztosával kapcsolatos népszavazási kérdések a választási bizottság szerint, ezért nem hitelesítették őket.","shortLead":"Nem egyértelműek, a költségvetést illetve az országgyűlés hatásköreit érintik a nyugdíjemelések mértékével és az idősek...","id":"20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50e79f8-2a55-4906-84c5-2d884a7c4bc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_NVB_Nem_lehet_nepszavazast_tartani_a_nyugdijemelesrol","timestamp":"2020. február. 18. 18:33","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük a Galaxy S20-ak háttérképeit, és akár a saját telefonunkat díszíthetjük velük.","shortLead":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük...","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ada4ca-d845-4f8f-8e2e-4ef8d9edd51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","timestamp":"2020. február. 18. 11:03","title":"Legyen olyan a telefonja, mint a Galaxy S20: innen tölthet le háttérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD televíziókat érinti.","shortLead":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD...","id":"20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d0104-09bd-4a54-84f3-b541032d8115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","timestamp":"2020. február. 18. 08:03","title":"Ne lepődjön meg, ha drágábbak lesznek a boltban a tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A miniszterelnök csúcsformában van. Kirakja a Rubik-kockát annak, aki nem bánja, hogy csal.","shortLead":"A miniszterelnök csúcsformában van. Kirakja a Rubik-kockát annak, aki nem bánja, hogy csal.","id":"20200217_Orbanertekeles_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc0902-f8cc-460f-a7ac-52004f7c2e86","keywords":null,"link":"/360/20200217_Orbanertekeles_2020","timestamp":"2020. február. 17. 11:00","title":"Tóta W.: Orbánértékelés, 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban próbálhasson ki egy éttermet.","shortLead":"A sztárséfet a műsorában, a 24 Hours to Hell and Back legutóbbi adásában maszkírozták nővé, hogy inkognitóban...","id":"20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931722ff-2909-4586-a75f-8ab5cc7401e4","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Gordon_Ramsay_nove_valtozott_egy_etelkostoloert","timestamp":"2020. február. 17. 14:06","title":"Gordon Ramsay nővé változott egy ételkóstolóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]