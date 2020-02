Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","shortLead":"Maga a Nintendo segített egy idős japán játékosán, miután az asszony kézi konzolja, egy régi Game Boy elromlott.","id":"20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7afdad3f-97b7-4997-9da4-3eed67ab9fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155127d9-1aa8-4bba-8e66-f81ebfdbf4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_game_boy_nintendo_95_eves_nagymama","timestamp":"2020. február. 26. 16:03","title":"Új Game Boyt küldött egy 95 éves nagymamának a Nintendo, mert az övé elromlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6df97de-bb62-4db6-94f4-b2b9c63b9ebc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A medálokért nemcsak a sportolók, hanem a kormányok is versenyt futnak, pláne, ha országuk felsőbbrendűségét kívánják demonstrálni. A szocialista államok kormányai ilyenek voltak, és ez így maradt a rendszerváltások után is.","shortLead":"A medálokért nemcsak a sportolók, hanem a kormányok is versenyt futnak, pláne, ha országuk felsőbbrendűségét kívánják... A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában egy koronavírusos fertőzött van, itthon az influenza terjed, meglepetés a BL-ben. A hvg360 reggeli...","id":"20200227_Radar360_Kover_az_EU_veget_vizionalja_nem_lesz_klima_a_metroban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b97e1-bd0a-4c0d-a7e0-f12d6f27caa2","keywords":null,"link":"/360/20200227_Radar360_Kover_az_EU_veget_vizionalja_nem_lesz_klima_a_metroban","timestamp":"2020. február. 27. 08:00","title":"Radar360: Kövér az EU végét vizionálja, nem lesz klíma a metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hónappal a nagy port vert nyilatkozata után beszélt a fitneszguru az őt és családját ért támadásokról.

\r

","shortLead":"Egy hónappal a nagy port vert nyilatkozata után beszélt a fitneszguru az őt és családját ért támadásokról.

\r

","id":"20200227_Schobert_Norbi_A_tatabanyai_csaladirto_a_tizedet_nem_kapta_az_interneten_mint_amit_en_kaptam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fad6d2-2bde-48f5-90b7-a346380552b1","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Schobert_Norbi_A_tatabanyai_csaladirto_a_tizedet_nem_kapta_az_interneten_mint_amit_en_kaptam","timestamp":"2020. február. 27. 09:22","title":"Schobert Norbert „A tatabányai családirtó a tizedét nem kapta az interneten annak, mint amit én kaptam"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}