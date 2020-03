Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el a karantént, de rá kevesebb egy hétre, most csütörtökön újra jelentkeztek nála a betegség tünetei. ","shortLead":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el...","id":"20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320c36e0-5642-4dd3-b844-c8925361e109","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 10:04","title":"Másodszor is elkapta a koronavírust egy nő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra beszállított csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra...","id":"20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585babf7-381c-4cb8-a3ef-5f2dd088c0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 29. 14:45","title":"Ne féljünk az import élelmiszerektől, nem fogjuk elkapni általuk a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány. Az eredmény szerint hamarabb, mint eddig tudtuk.","shortLead":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány...","id":"20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01e489-ee9f-42f7-974d-a9d8bbdc0d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","timestamp":"2020. február. 28. 20:03","title":"Hamarabb robbanhatott ki a koronavírus-járvány, mint amiről eddig beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg olvasható.","shortLead":"A bajor gyártó szupersportkocsijának alaposan megkérik az árát: az árcédulán bőven 200 millió forint feletti összeg...","id":"20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653fc787-516f-461e-aea7-41cef27a4fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7ad298-67c4-4058-9e05-b6efd1798901","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_vissza_a_80as_evekbe_szuperritka_es_alig_hasznalt_bmw_m1_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. március. 01. 06:41","title":"Vissza a 80-as évekbe: szuperritka és alig használt BMW M1 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Több élvonalbeli mérkőzést is elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése miatt, köztük a Juventus-Internazionale rangadót is.","shortLead":"Több élvonalbeli mérkőzést is elhalasztottak szombaton az olasz labdarúgó-bajnokságban a koronavírus-járvány terjedése...","id":"20200229_Ot_olasz_bajnoki_labdarugomerkozest_elhalasztottak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df97d7b8-e048-4701-b70f-bd4efa60c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb92c08-692d-488b-83a1-2fb81acbc829","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Ot_olasz_bajnoki_labdarugomerkozest_elhalasztottak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 29. 14:20","title":"A Juvetus-Inter meccset a koronavírus nyerte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c6535f-f6d9-4016-9ff6-b70db5ffda34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ismét rádiózó médiasztár új, Onairtech Magyarország nevű cége szaktanácsokat ad.","shortLead":"Az ismét rádiózó médiasztár új, Onairtech Magyarország nevű cége szaktanácsokat ad.","id":"202009_onairtech_magyarorszag_jaksomegint_vallalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95c6535f-f6d9-4016-9ff6-b70db5ffda34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c897e63-9693-4c2f-8267-4b57e16c40db","keywords":null,"link":"/360/202009_onairtech_magyarorszag_jaksomegint_vallalkozik","timestamp":"2020. február. 28. 12:00","title":"Jáksó László kezd mindenhez (is) érteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendezvényt március 12. és 14. között tartották volna.","shortLead":"A rendezvényt március 12. és 14. között tartották volna.","id":"20200228_divathet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f6fc95-3253-4a03-a35a-1346f7d63f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_divathet_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 21:26","title":"Elhalasztották a budapesti közép-európai divathetet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]