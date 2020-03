Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik a csoportos és tömeges eseményeket, bezárják a mozikat, színházakat. A templomok nyitvatartásáról az egyház dönt.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök tévés üzenetben szólt a lakossághoz és bejelentette, hogy az egész országban felfüggesztik...","id":"20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c53a44d-8bba-4259-907c-2fd0274a29f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Conte_A_65_ev_felettiek_ne_menjenek_utcara_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 05:12","title":"Conte: A 65 év felettiek ne menjenek utcára a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember megsérült, köztük a vonat vezetője, akinek az állapota súlyos, közölték a helyi hatóságok.","shortLead":"Kisiklott csütörtök reggel egy Párizs és Strasbourg között közlekedő nagysebességű vonat (TGV), a balesetben húsz ember...","id":"20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e037a6d-cabf-4db4-91af-cf4784da9e94","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Kisiklott_egy_TGV_Franciaorszagban_sok_a_serult","timestamp":"2020. március. 05. 11:58","title":"Kisiklott egy TGV Franciaországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit is rekordot döntött, amiből szép osztalék fizetését tervezik. Az „aktuális események” (koronavírus-járvány) rövid távon hatással lehetnek a bank eredményére.","shortLead":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit...","id":"20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a34542-0dc9-4117-832f-8c25ce1fe1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","timestamp":"2020. március. 06. 11:31","title":" 400 milliárd felett az OTP tavalyi profitja, a gyenge forint is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt evolúció-biológus, az MTA Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója. Szerinte az is baj, hogy nem tanulunk eléggé a korábbi nagy járványokból, pedig ennek a mostaninak is volt már előzménye.","shortLead":"A koronavírus most előttünk jár, de az emberiség hamarosan felzárkózik – mondja Garamszegi László Zsolt...","id":"202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f357719-f7f2-4dad-962f-481859834fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa0feea-a8d9-4a70-9672-5a7eb152e712","keywords":null,"link":"/360/202010_ami_duhit_hogy_nem_tanulunk","timestamp":"2020. március. 06. 15:00","title":"A koronavírus felett nincs végső győzelem, legfeljebb előnybe kerülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","shortLead":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","id":"20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe2e15-a74c-4f98-8451-e31e811e3205","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","timestamp":"2020. március. 06. 06:41","title":"Megérkezett a legújabb Koenigsegg hiperautó, aminél már nem lesz gyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","shortLead":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","id":"20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0a2f2-346d-4420-884a-135bd73ea174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","timestamp":"2020. március. 06. 09:21","title":"Már itthon is megvásárolható a teljesen új 8-as VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7462c8e-0272-4290-a7be-a04e6d9d7726","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem lesz meleg, de nagyobb zuhé csak pénteken várható.","shortLead":"Nem lesz meleg, de nagyobb zuhé csak pénteken várható.","id":"20200305_Esosnapsuteses_edessavanyu_hetvege_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7462c8e-0272-4290-a7be-a04e6d9d7726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a97e84e-b3f1-47aa-b5b3-b4850bb9a9c2","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Esosnapsuteses_edessavanyu_hetvege_lesz","timestamp":"2020. március. 05. 15:57","title":"Esős-napos, édes-savanyú hétvége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","shortLead":"Az Amnesty International kampányához budapesti önkormányzatok és több magáncég is csatlakozott.","id":"20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821910a5-00a2-4b4f-b662-de8f33ffca70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_berkulonbseg_ferfiak_nok_fizetes_fovarosi_onkormanyzat_bkk_amnesty_international","timestamp":"2020. március. 06. 14:57","title":"A Fővárosi Önkormányzat és a BKK is elmondja, mennyivel keresnek náluk kevesebbet a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]