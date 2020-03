Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A növényi olajok ára akkorát zuhant a járványtól való félelem miatt, hogy az magával rántotta a teljes élelmiszerár-mutatót. Rizsből bespájzoltak a Távol-Keleten, a tengeri szállítás akadozása miatt pedig a hús ára is csökken.","shortLead":"A növényi olajok ára akkorát zuhant a járványtól való félelem miatt, hogy az magával rántotta a teljes...","id":"20200305_koronavirus_elelmiszer_arak_fao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917905f4-fdcf-4d3b-8244-915f7ebb28a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_koronavirus_elelmiszer_arak_fao","timestamp":"2020. március. 05. 12:39","title":"Olcsóbbá tette az élelmiszert a koronavírus miatti félelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához, mely a német Polarstern (Sarkcsillag) kutatóhajón, az Északi-sarktól több mint 150 kilométerre vizsgálja a klímaváltozást – közölte az Alfred Wegener Kutatóintézet.","shortLead":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató...","id":"20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f6b60-ff66-4990-a716-f046975aff75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","timestamp":"2020. március. 04. 10:03","title":"129 méter hosszú orosz jégtörőhajóval vitték a Nutellát minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk készpénz helyett.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk...","id":"20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b052-c14a-444c-9835-9317a0353517","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","timestamp":"2020. március. 05. 10:58","title":"Szokjunk le a készpénz használatáról járvány idején – üzeni a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","shortLead":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","id":"20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2983530b-8fa1-4633-b6a3-13a4a4c56f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","timestamp":"2020. március. 04. 16:10","title":"Ha Matyi, akkor Rákosi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is el akarták törölni. De Kádár szerette is a focit, ahogy Horthy Miklós és Orbán Viktor is.\r

","shortLead":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is...","id":"202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bd09d-472f-4d2c-bb4b-4f82cfcbf8bb","keywords":null,"link":"/360/202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","timestamp":"2020. március. 05. 19:00","title":"„Bajnok lett a Ferencváros, fasza gyerek Kádár János”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon jelenleg négy koronavírussal fertőzött embert kezelnek kórházban, a két iráni diákot, egyikük társát, illetve egy debreceni férfit, aki brit állampolgár – mondta az országos tiszti főorvos a Kossuth rádióban. ","shortLead":"Magyarországon jelenleg négy koronavírussal fertőzött embert kezelnek kórházban, a két iráni diákot, egyikük társát...","id":"20200306_A_debreceni_koronavirusos_ferfi_69_eves","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3eedae-2835-4761-8860-55a66252006b","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_A_debreceni_koronavirusos_ferfi_69_eves","timestamp":"2020. március. 06. 08:48","title":"A debreceni koronavírusos férfi 69 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata ezúttal a Galaxy S20 Ultrát vette górcső alá, hogy kiderüljön, mennyire nehéz/könnyű megszerelni a készüléket.","shortLead":"Az iFixit csapata ezúttal a Galaxy S20 Ultrát vette górcső alá, hogy kiderüljön, mennyire nehéz/könnyű megszerelni...","id":"20200305_samsung_galaxy_s20_ultra_ifixit_teardown_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f5dbde-7237-4a25-91da-51b8919ebd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc12c9ce-2b9e-4170-ba82-59805ab8c079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_samsung_galaxy_s20_ultra_ifixit_teardown_video","timestamp":"2020. március. 05. 15:03","title":"Csak baja ne legyen: szétszedték a Samsung Galaxy S20 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és érdekes következtetésre jutottak.","shortLead":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és...","id":"20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b69e4c-dd5a-4972-911f-d468f974037e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","timestamp":"2020. március. 04. 13:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért van különbség a hímek és a nőstények élethossza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]