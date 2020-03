Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése vagy megszakítása a cél.","shortLead":"A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése vagy megszakítása a cél.","id":"20200306_Fokozott_ellenorzest_rendelt_el_az_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceb1b20-ddcd-487d-8d95-f51452f64568","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Fokozott_ellenorzest_rendelt_el_az_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. március. 06. 21:01","title":"Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A február 24-én, életének 84. évében elhunyt költőt, írót családja, barátai és a tisztelői kísérik utolsó útjára.","shortLead":"A február 24-én, életének 84. évében elhunyt költőt, írót családja, barátai és a tisztelői kísérik utolsó útjára.","id":"20200306_Szombaton_vesznek_vegso_bucsut_Csukas_Istvantol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48a69a9-e44e-4096-bbd8-fda68e790fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ab2a73-eb1f-44d7-b1bf-74d220fb81f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Szombaton_vesznek_vegso_bucsut_Csukas_Istvantol","timestamp":"2020. március. 06. 13:50","title":"Szombaton vesznek végső búcsút Csukás Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagyon keresik a sötét energiát, pedig lehet, hogy nincs is. 