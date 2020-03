Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal és példákkal.","shortLead":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal...","id":"20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fcf286-80ec-4fdd-9196-c9b816ee41f3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","timestamp":"2020. március. 13. 09:15","title":"Hogyan kerüljük el a koronavírussal kapcsolatos hamis infókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","shortLead":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","id":"20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ecfb711-a0f6-40fc-8f88-e6da26f8485e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","timestamp":"2020. március. 13. 15:24","title":"Koronavírusos a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01623d32-7c1e-4b02-81be-de65800b5687","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására – jelentették be pénteken Berlinben.","shortLead":"Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak...","id":"20200313_A_nemet_kormany_korlatlan_hitelprogramot_indit_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01623d32-7c1e-4b02-81be-de65800b5687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a46a4c-f98e-4cde-ae41-612cf122bc1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_A_nemet_kormany_korlatlan_hitelprogramot_indit_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 15:48","title":"A német kormány korlátlan hitelprogramot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az átlagos látogatottságot úgy tudta elérni a Vígszínház, hogy alaposan „kivattázta” kedvezményes jegyekkel a széksorokat, 2018-ban ez 20-23 ezer embert jelentett.","shortLead":"Az átlagos látogatottságot úgy tudta elérni a Vígszínház, hogy alaposan „kivattázta” kedvezményes jegyekkel...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_telthaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0c087d-04f1-4b88-bab0-46bafafd7ba3","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Vigszinhaz_telthaz","timestamp":"2020. március. 12. 17:07","title":"Mi a titka Eszenyi Enikő teltházainak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07efcb56-b774-4cd7-85e5-264b9f5f9756","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az okosórák segítségével már mindannyian kaphatunk testreszabott információkat saját egészségünkről, kérdés, hogy mire használjuk ezeket. Szakorvost kérdeztünk a lehetőségekről. ","shortLead":"Az okosórák segítségével már mindannyian kaphatunk testreszabott információkat saját egészségünkről, kérdés, hogy mire...","id":"samsungbch_20200313_okoseszkozok_egeszseg_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07efcb56-b774-4cd7-85e5-264b9f5f9756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484483ae-3b62-4057-9649-96f938dc5b9e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200313_okoseszkozok_egeszseg_orvos","timestamp":"2020. március. 13. 11:30","title":"Pulzus, alvási ciklus, diéta - Mire használjuk az okos eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","shortLead":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","id":"20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac1652b-ebb1-416a-93c1-ccd2cbfea70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2020. március. 12. 14:17","title":"Durván beszakadt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél később kimutatták a koronavírus-fertőzést. Az elnökön nem végeztek el tesztet.","shortLead":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott...","id":"20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008e1a12-3bb6-4a24-95ea-76439b2b026c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","timestamp":"2020. március. 14. 07:56","title":"Trump egy másik koronavírus-fertőzöttel is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d45658-0ea7-446a-b365-3121599000f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elvonulásáig otthoni imádság lesz csak.","shortLead":"A koronavírus elvonulásáig otthoni imádság lesz csak.","id":"20200313_Bezar_a_Dohany_utcai_zsinagoga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d45658-0ea7-446a-b365-3121599000f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dad9fa-458c-421d-8951-14db096083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Bezar_a_Dohany_utcai_zsinagoga","timestamp":"2020. március. 13. 13:51","title":"Bezár a Dohány utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]