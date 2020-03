Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután a járvány miatt törölte a Budapest–Oslo útjait.","shortLead":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután...","id":"20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b7a9d5-5a5a-4420-8f2d-b4a1246e0b02","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","timestamp":"2020. március. 13. 09:27","title":"Törölte a Wizz Air a Budapest és Oslo közötti járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","shortLead":"Elhagyták a számukra kijelölt szobát, agresszívan viselkedtek, ezért három évig vissza sem jöhetnek az országba. ","id":"20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb39f66d-7f45-4807-9671-993e13a744da","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kiutasitas_karantenba_irani_egyetemista_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:48","title":"Kiutasítottak Magyarországról két karanténban járt iráni egyetemistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","shortLead":"Elvétve látni járművet az M7-es autópályán.","id":"20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a099c1-ae0a-4c93-96dc-34ad962580fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe454267-fb06-4875-bad7-ea8a1ba68b6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koronavirus_alig_van_forgalom_a_magyar_autopalyakon","timestamp":"2020. március. 14. 17:03","title":"Koronavírus: alig van forgalom a magyar autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha tudja a beteg TAJ-számát, és önmagát igazolja.","shortLead":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha...","id":"20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf460e2-2f15-4406-af38-7271ec9df2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","timestamp":"2020. március. 13. 09:21","title":"Mostantól a beteg TAJ-száma alapján bárki átveheti a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","shortLead":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","id":"20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f9cfc-1f66-4689-9bed-ed8ba9edb613","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","timestamp":"2020. március. 13. 09:17","title":"Megállt a kocsisor, az autós úgy gondolta, ideje kidobni a szemetet az ablakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni – jelentsen ez bármit is.","shortLead":"Terry Gou, a Foxconn alapítója szerint az újranyitás óta már az előzetes várakozásokat is sikerült túlszárnyalni –...","id":"20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39e9533-9d56-4ee3-8d92-8b1b11354013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257cc59-add7-4bf9-b6dd-62b7bf41232c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_apple_iphone_9_foxconn_gyartas_terry_gou","timestamp":"2020. március. 14. 10:03","title":"Visszakapcsolták a gyártósorokat, újra beindult az iPhone-ok termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","shortLead":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","id":"20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f86aab-058f-4584-aca3-87ae43310b31","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","timestamp":"2020. március. 12. 17:50","title":"Kéthetes karantén vár az USA-ban az Európából visszaérkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23352954-be66-44ff-96d0-f58d0d7308ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oroszországot nevezi Ukrajna fő ellenségének Irina Verescsuk, a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vezette párt, A Nép Szolgálója parlamenti képviselője, aki a HVG-nek nyilatkozva kijelentette: nem hiszi, hogy a kárpátaljai magyarok el akarnának szakadni Ukrajnától.","shortLead":"Oroszországot nevezi Ukrajna fő ellenségének Irina Verescsuk, a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vezette párt, A Nép...","id":"202011_a_nep_szolgalolanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23352954-be66-44ff-96d0-f58d0d7308ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eac8ac-bcfd-44a1-a154-63c2e545f98a","keywords":null,"link":"/360/202011_a_nep_szolgalolanya","timestamp":"2020. március. 13. 16:10","title":"Ukrán kormánypárti képviselő: Magyarország nem akarja elszakítani Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]