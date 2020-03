Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek fogadására – tudta meg a Válasz Online, értesülésüket egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek...","id":"20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040a8e3-80ea-48d7-a592-c4033fede215","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. március. 17. 12:50","title":"A Szent János Kórházban lesz az újabb járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Magyar nyelven, szemléletesen előadva, 5-10 perces videós etapokban hozzáférhető minden matematikai tananyag a Youtube-on.\r

\r

","shortLead":"Magyar nyelven, szemléletesen előadva, 5-10 perces videós etapokban hozzáférhető minden matematikai tananyag...","id":"20200316_Igy_tanulhatja_a_matekot_minden_gyerek_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e868553-6cbb-44d1-ac20-0c226dc8e548","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Igy_tanulhatja_a_matekot_minden_gyerek_otthon","timestamp":"2020. március. 16. 08:12","title":"Így tanulhatja a matekot minden gyerek otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni gyógyszer kifejlesztésére és gyártására.","shortLead":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni...","id":"20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eea36d-e871-4a27-8442-1649b94552b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","timestamp":"2020. március. 16. 13:05","title":"50 millió dollárral támogatja a koronavírus elleni küzdelmet a Bill Gates alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kivételes esetben, haldoklóhoz mehetnek be a hozzátartozók.","shortLead":"Csak kivételes esetben, haldoklóhoz mehetnek be a hozzátartozók.","id":"20200316_szocialis_intezmeny_idosotthon_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17727488-07ff-414e-9e12-5c4018303396","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szocialis_intezmeny_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 15:02","title":"Nem vesznek fel új lakókat a szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","shortLead":"A halálos áldozatok száma ezzel átlépte a 2500-at.","id":"20200317_koronavirus_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af4f038-4806-4d01-8d49-3bdf7b29a553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c99cc-31ad-4ccf-9477-345c5f4e5a06","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_koronavirus_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 17. 18:52","title":"Egy nap alatt 345-en haltak meg a koronavírus miatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","shortLead":"Nem vegyszerekkel, hanem ultraibolya fénnyel tisztítaná a mobileszközöket a Samsung egy új szolgáltatás keretében.","id":"20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b254529c-f0b8-477c-8477-44b5a87ec8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f424c60-37a7-4d5a-9d2d-414371db6983","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_galaxy_sanitizing_service_samsung_mobiltelefon_fertotlenitesi_szolgaltatas","timestamp":"2020. március. 16. 09:03","title":"Koronavírus ellen: ingyenes telefonfertőtlenítő szolgáltatást vezethet be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak Magyarországon, át fogunk lépni a csoportos megbetegedések időszakába. A miniszterelnök rendkívüli intézkedéseket jelentett be.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak...","id":"20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1c0b49-2f82-4276-b8c4-985143f5afd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","timestamp":"2020. március. 16. 12:06","title":"Orbán bejelentette, háromkor zárnak majd a boltok, éttermek, kávézók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]