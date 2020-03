Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A négy hazai mobilszolgáltató közül három ajánlott fel extra adatcsomagot ügyfeleinek, és a negyedik is csak azért nem, mert náluk amúgy is korlátlan a mobilnet. Összegyűjtöttük, ki mennyi plusznetre számíthat, és mit kell azért tenni, hogy meg is kapja.","shortLead":"A négy hazai mobilszolgáltató közül három ajánlott fel extra adatcsomagot ügyfeleinek, és a negyedik is csak azért nem...","id":"20200316_vodafone_telekom_telenor_vodafone_extra_mobilinternet_bekapcsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3316a5b8-4463-46f3-8c17-dfb0afc9c007","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_vodafone_telekom_telenor_vodafone_extra_mobilinternet_bekapcsolasa","timestamp":"2020. március. 16. 07:03","title":"Telekom, Telenor, Vodafone: Ki kap most ingyenes mobilnetet a koronavírus miatt? Hol lehet bekapcsolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korlátozás a nem alapvető fontosságú beutazásokra vonatkozik.","shortLead":"A korlátozás a nem alapvető fontosságú beutazásokra vonatkozik.","id":"20200317_Harmincnapos_beutazasi_tilalmat_rendelt_el_az_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acfbffe-8a29-4013-8cf2-3d863a991366","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Harmincnapos_beutazasi_tilalmat_rendelt_el_az_Europai_Unio","timestamp":"2020. március. 17. 22:05","title":"Harmincnapos beutazási tilalmat rendelt el az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","shortLead":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","id":"20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d9bff2-3c0b-43b4-b380-d6c362635243","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 09:37","title":"Hetven óra alatt duplázódott meg a magyarországi betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester 117 milliárd forintot bukott a koronavíruson.","id":"20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101bd909-dd75-4d9f-aaa3-c5fddf124f62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_koronavirus_meszaros_dollarmilliardos_opus_tozsde","timestamp":"2020. március. 17. 08:10","title":"Akkorát zuhant a tőzsde és a forint, hogy Mészáros Lőrinc már nem dollármilliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Távolságtartás? Ugyan!","shortLead":"Távolságtartás? Ugyan!","id":"20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34856182-d928-4354-97da-226697612be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","timestamp":"2020. március. 17. 12:45","title":"Hiába zárják le a buszok elejét, csak elfoglalják az üléseket ott is – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van karanténban a vírus miatt.","shortLead":"A spanyol csapat az elmúlt hónapban kétszer is játszott a bergamói Atalantával. Magyarországon két játékos van...","id":"20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd20a820-5933-45a5-8c17-6740e447b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229d7173-4122-4214-8a92-7fe1d06437bc","keywords":null,"link":"/sport/20200317_valencia_atalanta_foci_zte_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:43","title":"A Valencia csapatának harmada megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","shortLead":"A francia versenyhatóság története legnagyobb büntetését szabta ki az Apple-re.","id":"20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7ea8ea-56a2-465e-bdcf-320003a2f0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a635ca1a-2d4a-4225-9516-520beb5ca5fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_apple_buntetes_franciaorszag_versenyhatosag","timestamp":"2020. március. 16. 14:03","title":"374 milliárd forintnyi büntetést kapott az Apple, mert babráltak az árakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt mondták, hogy alábecsülték a járványt.","shortLead":"Megkérték a karanténban lévő olaszokat, hogy vegyenek fel egy üzenetet a tíz nappal korábbi önmaguknak. Mind azt...","id":"20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ce3710-52a7-4c5f-8011-78d0ac0574dd","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Olaszok_a_karantenbol_mit_lett_volna_jo_tudni_mar_tiz_nappal_ezelott","timestamp":"2020. március. 16. 12:14","title":"Olaszok a karanténból: mit lett volna jó tudni már tíz nappal ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]