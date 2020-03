Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","shortLead":"Az autógyártóknál és beszállítópartnereiknél minimum egy-két hetes kényszerű leállással számolnak. ","id":"20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b34bd-9736-4735-a0da-ce813fb90163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2e7a95-82f5-45b4-9cb6-640ec781bb33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_nem_keszul_ferrari_es_lamborghini_sem_leallt_az_olasz_autoipar","timestamp":"2020. március. 16. 09:23","title":"Nem készül Ferrari és Lamborghini sem, leállt az olasz autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","shortLead":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","id":"20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f137aa6-4b29-463a-891d-d57ec2c28cf2","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","timestamp":"2020. március. 15. 18:18","title":"Von der Leyen: Meg kell védeni az egységes piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","shortLead":"A koronavírus okozta sokkot próbálják enyhíteni.","id":"20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259368a-9fd1-488f-8719-37745d6233c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_A_Fed_menti_a_menthetot_nulla_szazalekra_vagta_az_amerikai_iranyado_kamatot","timestamp":"2020. március. 15. 22:43","title":"A Fed menti a menthetőt: nulla százalékra vágta az amerikai irányadó kamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","shortLead":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","id":"20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd279d-f58a-4bf4-969d-996d2187711b","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 10:57","title":"Egyetlen húsvéti rendezvényt sem tartanak meg idén a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak Magyarországon, át fogunk lépni a csoportos megbetegedések időszakába. A miniszterelnök rendkívüli intézkedéseket jelentett be.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben arról beszélt, noha ma még egyedi koronavírusos esetek vannak...","id":"20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c56c732-cf5e-41bd-98a9-d0d6af7cd511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1c0b49-2f82-4276-b8c4-985143f5afd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Orban_bejelentette_haromkor_zarnak_majd_a_boltok_ettermek_kavezok__video","timestamp":"2020. március. 16. 12:06","title":"Orbán bejelentette, háromkor zárnak majd a boltok, éttermek, kávézók - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Magyar nyelven, szemléletesen előadva, 5-10 perces videós etapokban hozzáférhető minden matematikai tananyag a Youtube-on.\r

\r

","shortLead":"Magyar nyelven, szemléletesen előadva, 5-10 perces videós etapokban hozzáférhető minden matematikai tananyag...","id":"20200316_Igy_tanulhatja_a_matekot_minden_gyerek_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e868553-6cbb-44d1-ac20-0c226dc8e548","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Igy_tanulhatja_a_matekot_minden_gyerek_otthon","timestamp":"2020. március. 16. 08:12","title":"Így tanulhatja a matekot minden gyerek otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint minden gyanús esetet ki kell vizsgálni.","shortLead":"Egyértelmű üzenetet küldött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a világszerte tomboló koronavírus miatt...","id":"20200316_who_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4530c8-e90d-4d5b-ad19-c8f90ac99426","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_who_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 16. 19:20","title":"Üzent a WHO a világ kormányainak: Teszteljetek, teszteljetek, teszteljetek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","shortLead":"A volt királyhoz köthető alapítványok után a spanyol korrupcióellenes ügyészség is vizsgálódik.","id":"20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b2d984-9108-41f6-95b5-6615c6cd5c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc82c9-58ed-445e-b3d9-8592e7dfe184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_A_spanyol_kiraly_megvonta_a_koltsegvetesi_tamogatast_az_offshorebotranyba_keveredett_apjatol","timestamp":"2020. március. 16. 15:32","title":"A spanyol király megvonta a költségvetési támogatást az offshore-botrányba keveredett apjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]