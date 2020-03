Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","id":"20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7e59c-53d4-41be-8cc9-eb5c68699993","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 21. 20:31","title":"Már 233 áldozata van a járványnak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","shortLead":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","id":"20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaae2d3-6c91-4dc6-be78-0e9210a84f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Videóban buzdít a pénzügyminiszter: ne használjunk készpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak. Magyarország függősége a legnagyobb. Tartós hiány leginkább maszkból és kézfertőtlenítőből van. A védőfelszerelések zömét épp ott gyártják, ahonnan a koronavírus-járvány kiindult.","shortLead":"Minden ország ráült az egészségügyi készleteire, és valamennyien kiszolgáltatottak a távol-keleti importnak...","id":"202012__egeszsegugyi_termekek__piaci_fuggoseg__hianyhelyzet__lancszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41411f2f-3faa-4ba5-add7-95b85bc5dcac","keywords":null,"link":"/360/202012__egeszsegugyi_termekek__piaci_fuggoseg__hianyhelyzet__lancszakadas","timestamp":"2020. március. 22. 08:15","title":"A magyar gyógyszergyártók is szenvednek, csak nem beszélnek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","shortLead":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","id":"20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3e1ff5-7aa7-4323-a57f-846bb6a43828","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. március. 21. 13:42","title":"Megjelentek a koronavírus-csalók Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Műtött is. Az orvos azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs vasárnapi tájékoztatásán azonban úgy fogalmazott, 120 laborvizsgálat történt eddig az esettel kapcsolatban eddig, az érintettek házi karanténban vannak.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora állítja, Olaszországban nem fertőzött körzetben volt, ezért ment be...","id":"20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee5fb9f-86c3-4c51-882d-b3d6cf55493e","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Eddig_120_vizsgalatot_vegeztek_a_koronavirusos_szegedi_orvos_kornyezeteben","timestamp":"2020. március. 22. 15:22","title":"Már 120 vizsgálatot végeztek a koronavírusos szegedi orvos környezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak, a hatóságok azonban fokozottan ügyelnek az új gócokra. Hongkongban a hatóságok szerint jelentősen nőtt a külföldről behozott megbetegedések száma, Mianmar továbbra is az állítja, hogy elkerülte a világjárvány, annak ellenére, hogy három fertőzött országgal, - köztük Kína - veszi körül.","shortLead":"A koronavírus-járvány ázsiai alakulásáról közölt szombati adatok Dél-Koreában a járvány lassulásról tanúskodnak...","id":"20200321_DelKoreaban_lassult_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60da49-f80c-4ef7-8430-6ae66dd170a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_DelKoreaban_lassult_a_jarvany","timestamp":"2020. március. 21. 16:28","title":"Dél-Koreában lassult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken 29-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe.","shortLead":"Pénteken 29-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma, közülük mostanáig hárman haltak bele a betegségbe.","id":"20200320_Kihirdettek_a_veszelyhelyzetet_Kijevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570a05-8c1c-4b7f-878f-b158e26734f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Kihirdettek_a_veszelyhelyzetet_Kijevben","timestamp":"2020. március. 20. 21:01","title":"Kihirdették a veszélyhelyzetet Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító, lejáró hivatalos okmányokat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).","shortLead":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító...","id":"20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9fba5-dad0-4fd2-b43e-8e1736b2037f","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","timestamp":"2020. március. 22. 10:42","title":"Okmányhiány miatt most nem büntetnek a járműveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]