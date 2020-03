Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatási csomagot még nem hagyta jóvá a japán parlament.","shortLead":"A támogatási csomagot még nem hagyta jóvá a japán parlament.","id":"20200325_japan_koronavirus_csaladok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7f31e8-2f34-4203-b1ae-b328a5b94eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_japan_koronavirus_csaladok","timestamp":"2020. március. 25. 17:27","title":"Japánban 880 ezer forintot kaphatnak a családok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában is – mondja Bogdán László, az egykor félelmetes hírű, mára irigyelt helyzetű, cigányok lakta baranyai falu, Cserdi polgármestere, aki úgy véli, egy jogász végzettségű politikus ne akarjon vírusszakértő lenni.","shortLead":"A Fidesz a saját bázisának akar üzenni ebben a világtragédiában is – mondja Bogdán László, az egykor félelmetes hírű...","id":"20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2b7cbe-ec29-4ec6-b051-d3cda7c790bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9b053f-167a-4c33-ad7d-2d952931eead","keywords":null,"link":"/360/20200324_Bogdan_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 24. 18:30","title":"Bogdán László a Home office-ban: \"A politikusok maradjanak a seggükön\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig 226-ra nőtt Magyarországon. Egy új rendelet szerint 15 milliárd forintot meghaladó forrást biztosít a kormány egészségügyi eszközök vásárlására.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint már 10 beteg halt meg a koronavírus okozta megbetegedésben, a fertőzöttek száma pedig...","id":"20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be195fb-a46e-4578-9663-e901aea022fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Mar_226_fertozott_van_15_milliardot_adnak_eszkozokre__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 25. 07:35","title":"Már 226 fertőzött van Magyarországon, 15 milliárdot ad a kormány eszközökre – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","shortLead":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","id":"20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2130dfeb-3677-4f7b-ae5d-1787a9254020","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 24. 17:23","title":"Nemcsak a bozóttüzek, a füstjük is ölt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8826cd9-31bd-4113-8f90-88e985855cda","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A szívrohamot nem élte túl Dzsamáleddín Omar, aki a kormány és a lázadó fegyveres csoportok közötti béketárgyalásokon vett részt.\r

","shortLead":"A szívrohamot nem élte túl Dzsamáleddín Omar, aki a kormány és a lázadó fegyveres csoportok közötti béketárgyalásokon...","id":"20200325_A_beketargyalasok_alatt_kapott_szivrohamot_a_szudani_vedelmi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8826cd9-31bd-4113-8f90-88e985855cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d706ec2f-3d72-4b22-ada7-a0ac4523b70c","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_A_beketargyalasok_alatt_kapott_szivrohamot_a_szudani_vedelmi_miniszter","timestamp":"2020. március. 25. 14:10","title":"Szívrohamot kapott a béketárgyalások közben a szudáni védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","shortLead":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3a926-2582-4054-bb3a-bb081ded8563","keywords":null,"link":"/elet/20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","timestamp":"2020. március. 24. 10:40","title":"Kóbor macskák százai kerültek bajba a járvány miatt lezárt Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","shortLead":"A vállalat április 7-ig függeszti fel az üzem működését.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e441ed87-d4a5-484f-8fdc-557a97734cf4","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_koronavirus_jarvany_fertozes_hankook_racalmas","timestamp":"2020. március. 24. 18:06","title":"Leáll a termelés a Hankook rácalmási gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","shortLead":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","id":"20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25046bc2-edb1-4ddc-a809-1cab6f871f82","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:08","title":"Két hét múlva részlegesen kinyithat Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]