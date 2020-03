Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","shortLead":"A német gyártó vadonatúj kompakt modellje legolcsóbban 8,34 millió forint ellenében vezethető haza.","id":"20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78300f9d-6031-44ec-9716-4458db202b9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_maris_hazankban_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 26. 07:59","title":"Máris Magyarországon a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0920f3c2-9a9c-432d-b59d-1d2a4affd7d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencvenkét éves korában, álmában hunyt el.","shortLead":"Kilencvenkét éves korában, álmában hunyt el.","id":"20200324_alberto_uderzo_asterix_obelix_szerzoje_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0920f3c2-9a9c-432d-b59d-1d2a4affd7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4aab3a-ce88-4552-bcd6-bc56039ce275","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_alberto_uderzo_asterix_obelix_szerzoje_meghalt","timestamp":"2020. március. 24. 12:56","title":"Meghalt Alberto Uderzo, az Asterix rajzolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték fel a múlt hónapban. A 600 bergamói háziorvos közül 140 betegedett meg, mert kezdetben még szájmaszkjuk sem volt. A város polgármestere számolt be a sajtónak a járványügyi helyzetről.","shortLead":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték...","id":"20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051b68-7561-44e2-86f5-cd7980e2400c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:24","title":"Bergamói polgármester: A koporsókat nem tudjuk már hová tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Negyvenként országban összesen 2,24 milliárd embert érintenek a korlátozások.\r

