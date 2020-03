Tüneteik megszűnése után legalább nyolc napig jelen van a koronavírus egyes betegekben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 37 milliárd euróval segíti az unió a járvány által sújtott országokat, ebből kapunk mi is.","shortLead":"Összesen 37 milliárd euróval segíti az unió a járvány által sújtott országokat, ebből kapunk mi is.","id":"20200327_europai_bizottsag_tamogatas_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d969c7-b6ac-42b3-88d9-623dd4d5bae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_europai_bizottsag_tamogatas_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 08:51","title":"Magyarország 2000 milliárd forintot kap az uniótól a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés ügyében a kormány.","shortLead":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés...","id":"20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17cc2a8-c6fc-42b5-94db-363290a5242d","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 27. 13:01","title":"Azonnali home office-t kérnek Orbántól a közszolgálati dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek biztonságát.","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e586900-35b5-436a-96ea-74c746646e95","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","timestamp":"2020. március. 26. 13:42","title":"MÚOSZ: Aki a sajtó ellen harcol, az nem a járványt akarja legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","shortLead":"Térítésmentesen felajánlják Érd négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.","id":"20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1c3a0-e99d-4734-aff2-1a05710ad7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_erd_sportcsarnok_csozik_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 21:39","title":"Legyen a sportcsarnokokból egészségügyi ellátóhely - kéri az érdi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából szétterjedt kórokozó életben maradásának képességei továbbra sem tisztázottak, de a tudósok most valamivel közelebb jutottak ehhez.","shortLead":"A Kínából szétterjedt kórokozó életben maradásának képességei továbbra sem tisztázottak, de a tudósok most valamivel...","id":"20200326_koronavirus_rna_diamond_princess_szallodahajo_hajo_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16cc8793-b9e9-4410-b14f-f072800472d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cc6fb8-8842-4d9e-9e6a-ef68439c89f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_rna_diamond_princess_szallodahajo_hajo_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 11:08","title":"Koronavírus nyomait találták a karanténba zárt hajón 17 nappal azután, hogy kiürítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a kormánykommunikáció jelenlegi formája szerintük nem segítség, hanem veszélyforrás. A közmédiában mégis a nem fideszes újságokat ekézik. ","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a kormánykommunikáció jelenlegi formája szerintük nem segítség, hanem...","id":"202013_viralis_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998826b2-b7cf-4b9c-8bb8-cbc0e20e82c7","keywords":null,"link":"/360/202013_viralis_tartalom","timestamp":"2020. március. 26. 12:00","title":"Ahol tudja, akadályozza a sajtót a kormány, közben a közmédia főként pártüzeneteket tol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"360","description":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem sokuknak van kedve esténként tapsolni és balkonkoncertet adni az egészségügyi dolgozók támogatásaként. Az emberekből ugyanis mostanára eltűnt az a kezdeti meggyőződés, hogy a helyzet hamar megoldódik.","shortLead":"Szilágyi Mónika a járvány egyik olaszországi gócpontjából küldte el cikkét a HVG-nek. Elmeséli, hogy Milánóban már nem...","id":"202013_elet_avoros_zonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7c78be-eb77-4f12-9598-1c04833d3189","keywords":null,"link":"/360/202013_elet_avoros_zonaban","timestamp":"2020. március. 27. 15:00","title":"Szilágyi Mónika: Élet a vörös zónában - Levél Milánóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában elhunytak között egy 29 éves beteg is volt.\r

","id":"20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70a96e2-03a0-44bf-b7e8-01ea42fa1193","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Egy_nap_alatt_185_haltak_meg_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 27. 17:15","title":"Egy nap alatt 185 vírusfertőzött halt meg Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]