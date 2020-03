Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért az utcán vannak, mondják, hogy műkörmöshöz mennek.","shortLead":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért...","id":"20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4eb071-dc61-498b-a157-5def2c3c3ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. március. 28. 08:19","title":"A hajléktalanoknak betarthatatlan a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f688bfd7-b1ed-4924-953a-10cfa1eab149","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Házi karantén helyett a fertőzötteket vásárcsarnokokból átalakított járványkórházakba gyűjtik Szerbiában, mert nem tartják be a szabályokat.","shortLead":"Házi karantén helyett a fertőzötteket vásárcsarnokokból átalakított járványkórházakba gyűjtik Szerbiában, mert nem...","id":"20200328_A_NyugatBalkan_orszagaiban_szigoru_intezkedesek_leptek_eletbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f688bfd7-b1ed-4924-953a-10cfa1eab149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a00eebd-03b4-4a70-84d9-5e50d3aa1f45","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_A_NyugatBalkan_orszagaiban_szigoru_intezkedesek_leptek_eletbe","timestamp":"2020. március. 28. 14:44","title":"A Nyugat-Balkán országaiban szigorú intézkedések léptek életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát szombat reggel Ludas térségében - írta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát szombat reggel Ludas térségében - írta...","id":"20200328_Baleset_miatt_utzar_az_M3as_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c116-f488-4750-bd49-859c70efadae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_Baleset_miatt_utzar_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2020. március. 28. 07:26","title":"Baleset miatt útzár az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, aki megpróbálja összehangolni az egyes országok erőfeszítéseit a koronavírus terjedésének megállítására. Tapasztalata már van válságkezelésben, hiszen felépítette hazája, Etiópia modern egészségügyi rendszerét.","shortLead":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának...","id":"202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e7e60-af80-475b-9d00-1a8cb483b699","keywords":null,"link":"/360/202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","timestamp":"2020. március. 29. 08:30","title":"Etiópiában forradalmár is volt, most a világ egészségének őrangyala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel egy kacsacsalád.","shortLead":"A Lukács Gyógyfürdő és Uszoda rakott ki pár képet, amint az egyik medencét birtokba vette most alkalmi jelleggel...","id":"20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe75eae-34cc-4fa1-9369-8a4bbe2bdcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372bda7c-31c5-4bc3-b992-bfb319f2e340","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Most_csak_egy_kacsacsalad_jar_uszni_a_Lukacsba__fotok","timestamp":"2020. március. 29. 18:56","title":"Most csak egy kacsacsalád jár úszni a Lukácsba – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KSH friss elemzésében felhívja a figyelmet arra, a koronavírus miatt a 65 évnél idősebbek különösen veszélyeztetettek, ők a lakosság 19,3 százalékát adják.","shortLead":"A KSH friss elemzésében felhívja a figyelmet arra, a koronavírus miatt a 65 évnél idősebbek különösen...","id":"20200329_A_magyarok_otode_kulonosen_veszelyeztetett_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a910ab-ae8f-47c2-ab00-02ab14d54ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_A_magyarok_otode_kulonosen_veszelyeztetett_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 29. 08:40","title":"A magyarok ötöde különösen veszélyeztetett a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f65f4-408a-455a-966e-42231b1078e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 28. 07:04","title":"Meghalt a 11. koronavírusos beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923b1f02-3d57-4eaf-8ef3-b74dbea4aa0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha két felnőtt és (legalább) egy iskoláskorú gyerek van a lakásban, akkor manapság sűrűn előfordul a címbeli helyzet a tömeges home office átállás miatt. Ezekben a hetekben, napokban adaptálódik az új helyzethez az emberiség egy igencsak meghatározó része.



