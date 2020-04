Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c616f65c-1070-4fdd-b02f-8f62ee18c71c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tömegek gyűltek össze hétfőn, hogy köszöntsék a kikötőbe befutó kórházhajót.","shortLead":"Tömegek gyűltek össze hétfőn, hogy köszöntsék a kikötőbe befutó kórházhajót.","id":"20200331_A_New_Yorkiak_meg_nem_nagyon_ertik_ezt_a_karantent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c616f65c-1070-4fdd-b02f-8f62ee18c71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40343bf7-6545-4d7d-a074-3c7dfc0b4cc4","keywords":null,"link":"/elet/20200331_A_New_Yorkiak_meg_nem_nagyon_ertik_ezt_a_karantent","timestamp":"2020. március. 31. 08:41","title":"A New York-iak még nem nagyon értik ezt a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d75cc5-e9cd-4496-9336-ba4e69157800","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Sambadrome-ba hétfőn 60 hajléktalan költözött be.","shortLead":"A Sambadrome-ba hétfőn 60 hajléktalan költözött be.","id":"20200331_hajlektalan_menedekhely_koronavirus_jarvany_rioi_karneval_sambadrome","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77d75cc5-e9cd-4496-9336-ba4e69157800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72672aa-5cf9-4b4e-b98f-d67a3a7704bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_hajlektalan_menedekhely_koronavirus_jarvany_rioi_karneval_sambadrome","timestamp":"2020. március. 31. 11:40","title":"Hajléktalanok menedékhelye lett a riói karnevál helyszínéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott kilenc tagja is. Olaszországban stagnálni látszik az új fertőzések száma. Közben a kormány máris lépett, és a felhatalmazási törvénnyel élve meghosszabbította a veszélyhelyzeti intézkedéseket. Kövesse velünk a koronavírusról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Ötszázhoz közelít a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Magyarországon, köztük van a magyar úszóválogatott...","id":"20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8b98ec-9017-4e23-b6bd-f135eafaf015","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_magyarorszag_koronavirus_katonak_karanten_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 31. 07:38","title":"Müller Cecíliának üzennek a háziorvosok, meghosszabbították a veszélyhelyzeti intézkedéseket – a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok közül, akiket – bár nem az új vírus fertőzött meg – máris súlyosan érint az amiatt bevezetett kórházi látogatási tilalom. Eddig is sokan lehetnek, akik csak az orvosok és ápolók apró gesztusaira számíthattak, de az új koronavírus-járvány miatt megsokszorozódhat a számuk. ","shortLead":"Magányosan elhunyt nagymama, járóképtelenül hazaküldött beteg és egyedül lábadozó vak édesanya. Csak pár példa azok...","id":"20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34f2eaa-6b9f-45e8-af30-76dd10511b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9b5842-663b-4674-b6fa-74a6c8738501","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_latogatasi_tilalom_korhaz_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 17:30","title":"A nagymama \"csendesen elaludt\", de családja nem is láthatta a tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2dd6da-957a-4afb-a1cf-7affc41381dd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már a döntés előtt is abban bízott Botka László, hogy a kormány visszavonja a polgármesterek kezét megkötő javaslatát. A délután felvett interjúban a szegedi polgármester arról beszélt, hogy a központosítás veszélyeztette volna az emberek életét a járvány idején, majd nem sokkal később a kormány kihátrált az indítvány mögül. A városvezető reagált a koronavírusos szegedi rektor esetére, de azt is mondta, hogy ilyen időkben összefogásra van szükség. ","shortLead":"Már a döntés előtt is abban bízott Botka László, hogy a kormány visszavonja a polgármesterek kezét megkötő javaslatát...","id":"20200401_Botka_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2dd6da-957a-4afb-a1cf-7affc41381dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cc7ac6-ae88-4f2c-9def-e5a007c1cf57","keywords":null,"link":"/360/20200401_Botka_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 01. 18:30","title":"Botka László a Home office-ban: \"Ez egy végiggondolatlan politikai akció\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","shortLead":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","id":"20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53d0d9-fe1c-4371-979f-1260d8be6f98","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","timestamp":"2020. április. 01. 09:47","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a Star Wars egyik színésze, Andrew Jack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről. ","shortLead":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9642f84f-618d-4d3f-985e-c760f242647a","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","timestamp":"2020. március. 31. 17:26","title":"Kijött a közlönyben: meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás, zuhan a magyar deviza euróval szembeni árfolyama.","shortLead":"Nincs megállás, zuhan a magyar deviza euróval szembeni árfolyama.","id":"20200331_Ujabb_plafont_tort_at_a_forint_arfolyama_itt_a_360as_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8cf870-0c52-4ac2-93d8-a479c27768f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ujabb_plafont_tort_at_a_forint_arfolyama_itt_a_360as_euro","timestamp":"2020. március. 31. 13:18","title":"Újabb plafont tört át a forint árfolyama, itt a 360-as euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]