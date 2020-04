Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","shortLead":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","id":"20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7270f2-5f41-413a-bae6-f863ac02f34c","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","timestamp":"2020. április. 01. 17:50","title":"Törölték a wimbledoni tenisztornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek iránti kereslet.","shortLead":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek...","id":"20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6317c-eff7-48f8-b472-2c18f47f284f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","timestamp":"2020. április. 02. 11:03","title":"Tényleg befellegzett az LCD kijelzőknek, leáll a panelek gyártásával a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrofális, legutóbb a 2008-as válságban látott bolondok napja után a forint árfolyama erősen kezdett, de rögtön gyengülésnek vette az irányt. Aztán nagyot erősödött.","shortLead":"A katasztrofális, legutóbb a 2008-as válságban látott bolondok napja után a forint árfolyama erősen kezdett, de rögtön...","id":"20200402_A_forint_reggel_folkelt_belenezett_a_szakadekba_es_elindult_lefele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d7e75-108b-4211-8e68-1f5527e6cd7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_A_forint_reggel_folkelt_belenezett_a_szakadekba_es_elindult_lefele","timestamp":"2020. április. 02. 11:48","title":"A forint reggel fölkelt, belenézett a szakadékba, aztán meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés történt, az érintett Jia egyetlen városában.","shortLead":"600 ezer ember került karanténba, még dolgozni is cask engedéllyel mehetnek. Hivatalosan csak három megbetegedés...","id":"20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b027cb-d164-4da5-8905-6f3800fa01e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_lezart_megye_kina_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:29","title":"Új helyen jelent meg a koronavírus Kínában, lezártak egy egész megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdája is bizonyítottan elkapta a kórokozót.","shortLead":"A gazdája is bizonyítottan elkapta a kórokozót.","id":"20200401_koronavirus_fertozes_macska_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e4121-475e-4624-bc9d-f6c444ec8944","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_fertozes_macska_hongkong","timestamp":"2020. április. 01. 07:14","title":"Macska fertőződött meg a koronavírussal Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése nyomán megszaporodott álhírek miatt leginkább két ország okolható egy uniós jelentés...","id":"20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073c1ddc-a7e1-4528-8ea5-feece6e296d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4f22a4-9582-41ca-93a2-401973686e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_kina_oroszorszag_alhir_koronavirus_dezinformacio","timestamp":"2020. április. 02. 09:11","title":"Kína és Oroszország gőzerővel nyomja a népbutítást koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legforgalmasabb vonalakon azért sűrűbben követik egymást a járatok. \r

","shortLead":"A legforgalmasabb vonalakon azért sűrűbben követik egymást a járatok. \r

","id":"20200401_koronavirus_jarvany_budapesti_kozlekedesi_kozpont_tomegkozlekedes_szombati_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12f3295-e3ac-4632-b78f-156f0634f1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_koronavirus_jarvany_budapesti_kozlekedesi_kozpont_tomegkozlekedes_szombati_menetrend","timestamp":"2020. április. 01. 07:49","title":"Mától minden nap szombat a fővárosi tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állatok tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított állategészségügyi óvintézkedésként kötelezően előírt mintavételezés alapján derült ki.","shortLead":"Az állatok tüneteket nem mutattak, a fertőzés a szigorított állategészségügyi óvintézkedésként kötelezően előírt...","id":"20200401_madarinfluenza_kacsa_baromfi_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1684de-2ec2-4d6a-b8fd-00dbda2d7c3b","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_madarinfluenza_kacsa_baromfi_nebih","timestamp":"2020. április. 01. 11:12","title":"Itt a madárinfluenza: újabb 200 ezer kacsát kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]