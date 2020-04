Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","shortLead":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","id":"20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0444bc-f61d-4559-b4e7-a036ae468076","keywords":null,"link":"/elet/20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","timestamp":"2020. április. 05. 11:13","title":"A láthatatlan ellenséggel harcoló hősökről énekel noÁr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","shortLead":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","id":"20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea51f8-967d-4dca-8ab2-39c077d9049c","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","timestamp":"2020. április. 06. 13:37","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: A húsvéti nyuszi nélkülözhetetlen munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"38 áldozata van a koronavírus-járványnak Ukrajnában, Kárpátalján is meghalt az első beteg.","shortLead":"38 áldozata van a koronavírus-járványnak Ukrajnában, Kárpátalján is meghalt az első beteg.","id":"20200406_Ukrajnaban_mar_tilos_arcmaszk_nelkul_utcara_lepni_az_idoseknek_kotelezo_az_elszigetelodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a292abf-33a7-4bac-9e98-182a59fc3b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938ec58-7a5b-4919-a2ac-9823a81f9935","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_Ukrajnaban_mar_tilos_arcmaszk_nelkul_utcara_lepni_az_idoseknek_kotelezo_az_elszigetelodes","timestamp":"2020. április. 06. 15:26","title":"Ukrajnában már tilos arcmaszk nélkül utcára lépni, az időseknek kötelező az elszigetelődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","shortLead":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","id":"20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7729f4-abf1-4ed9-a111-61d3feb5e2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","timestamp":"2020. április. 06. 19:39","title":"Az Európai Bizottság egymilliárd eurót biztosít hitelgaranciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","shortLead":"Az ingázók közül is sokan maradtak munka nélkül. ","id":"20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a38fcd0-6a36-4b7a-80cc-6c560f2de3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5dc2b-74aa-41be-b796-f4c8d8a97ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Minden_hetedik_Ausztriaban_elo_magyar_dolgozo_elveszitette_az_allasat","timestamp":"2020. április. 05. 10:50","title":"Minden hetedik Ausztriában élő magyar dolgozó elveszítette az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","shortLead":"Fürdő, nappali, erkély – most aligha jöhet szóba más.","id":"20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020645a-876f-42f3-a619-03486f1217fa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_volanbusz_volan_kozlekedesi_halozat_jarvany_koronavirus_utazas","timestamp":"2020. április. 06. 12:06","title":"A Volánbusz megmutatta, hova lehet utazni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","shortLead":"Az alapítvány otthonában is autizmussal élőket foglalkoztat, nekik ad otthont.","id":"20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20f2ed41-0a06-45a5-9ca2-5cc4a06516eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a250f6a-e18f-47c2-badd-f5c13f2ebb4c","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Fogyatekkal_eloket_segit_Miskolcon_a_veszelyhelyzet_idejen_a_Szimbiozis_Alapitvany","timestamp":"2020. április. 05. 21:07","title":"Fogyatékkal élőket segít Miskolcon a veszélyhelyzet idején a Szimbiózis Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8698fd37-2c80-4275-b325-0b01060cb134","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Momentum elnöke a házi karantént ritkán hagyja el, de a II. kerületben önkéntesnek állt. A pártpénzek megnyirbálását nem helyteleníti, azt annál inkább, hogy Orbán a válságkezelést összemossa a bosszúállással. A kormány gazdasági csomagjának csúszása pedig óriási hiba - véli Fekete-Győr.\r

","shortLead":"A Momentum elnöke a házi karantént ritkán hagyja el, de a II. kerületben önkéntesnek állt. A pártpénzek megnyirbálását...","id":"20200406_FeketeGyor_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8698fd37-2c80-4275-b325-0b01060cb134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab175a-85d5-4eda-8376-ab8314a81458","keywords":null,"link":"/360/20200406_FeketeGyor_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 06. 20:30","title":"Fekete-Győr András a Home office-ban: \"Akik meggazdagodtak, vegyék ki a részüket a járvány kezelésében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]