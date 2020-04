Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229526a8-68f5-4a62-93fa-5ae250e56933","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most lett valójában alkalmas a rituális fürdőre. ","shortLead":"Most lett valójában alkalmas a rituális fürdőre. ","id":"20200415_Nagyon_reg_nem_volt_ennyire_tiszta_a_Gangesz_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229526a8-68f5-4a62-93fa-5ae250e56933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc59efd5-5193-4389-b881-181c82dfd15a","keywords":null,"link":"/elet/20200415_Nagyon_reg_nem_volt_ennyire_tiszta_a_Gangesz_mint_most","timestamp":"2020. április. 15. 10:14","title":"Nagyon rég nem volt ennyire tiszta a Gangesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium végzősei. Abban nemcsak problémákat sorolnak, hanem konkrét javaslatokat is tesznek.\r

\r

","shortLead":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium...","id":"20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db80f6-26d9-48d2-b30e-ecc933617af9","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","timestamp":"2020. április. 14. 09:47","title":"Végzős gimnazisták írtak megfontolandó javaslatokat az operatív törzsnek az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti Mercedes-gyárban. Az Audi győri üzemében a közel 13 ezer dolgozóból nagyjából százan álltak munkába egyetlen gyártósornál, ott a hét végén kezdődhet meg a munka még egy összeszerelő soron, a járműgyárat pedig még egy héttel később indíthatják be. A Suzuki esztergomi gyára is elindul április végén. Egy hónapos kényszerszünet után Európa-szerte elkezdtek éledezni az autógyárak.","shortLead":"Az eddig tervezettnél hat nappal később, de a hónap végén részlegesen újraindulhat a munka a kecskeméti...","id":"20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fb9353-3322-49e3-aeba-5d52d5ba63de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Audi_Mercedes_gyar_auto_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 06:30","title":"A magyar Audi után hamarosan a Mercedes-gyár is újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházban kezeltek száma is csökkent, eddig majdnem 100 ezer ember fertőződött meg a koronavírussal.","shortLead":"A kórházban kezeltek száma is csökkent, eddig majdnem 100 ezer ember fertőződött meg a koronavírussal.","id":"20200415_Csokkent_a_napi_halalesetek_szama_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20786193-f39e-4ba6-a56a-9675cf033bf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Csokkent_a_napi_halalesetek_szama_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 15. 20:58","title":"Csökkent a napi halálesetek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d32d2e-48e3-4d6b-ad13-782e95ff1a88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikai okokból bebörtönzöttekre nem vonatkozik a parlament döntése.","shortLead":"A politikai okokból bebörtönzöttekre nem vonatkozik a parlament döntése.","id":"20200414_Torokorszagban_szabadon_engednek_a_jarvany_miatt_45_ezer_rabot_a_bortonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d32d2e-48e3-4d6b-ad13-782e95ff1a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590c2296-fdc1-4205-838d-18b0b7c748dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_Torokorszagban_szabadon_engednek_a_jarvany_miatt_45_ezer_rabot_a_bortonbol","timestamp":"2020. április. 14. 05:43","title":"Törökországban szabadon engednek a járvány miatt 45 ezer rabot a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","shortLead":"Első körben angol és német nyelvből lehet majd így nyelvvizsgázni.","id":"20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadbed0f-1427-47dd-b16f-634c98a3d12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_Online_is_lehet_nyelvvizsgazni_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 15. 16:43","title":"Online is lehet nyelvvizsgázni a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jászberényi fagyasztógyár utolsó 113 dolgozója közül 82 embert küldtek el a cégtől. Hűtőket még gyártanak, a porszívók készítése augusztusban áll le – közölte a cég.","shortLead":"A jászberényi fagyasztógyár utolsó 113 dolgozója közül 82 embert küldtek el a cégtől. Hűtőket még gyártanak...","id":"20200414_Electrolux_jaszberenyi_fagyasztoladagyar_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a2a1f-a163-4a6c-ab9f-fc5aa54d6502","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Electrolux_jaszberenyi_fagyasztoladagyar_bezaras","timestamp":"2020. április. 14. 13:42","title":"Electrolux: a jászberényi fagyasztóládagyár bezárt, de más gépeket még gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]