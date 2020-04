Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94d609bc-5bdb-4e85-9d73-cf1228262977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Rokid fejlesztése hőkamerával rendelkezik, amellyel messzebbről, nagyobb tömegek testhője is ellenőrizhető.","shortLead":"A kínai Rokid fejlesztése hőkamerával rendelkezik, amellyel messzebbről, nagyobb tömegek testhője is ellenőrizhető.","id":"20200417_rokid_okosszemuveg_koronavirus_testhomerseklet_merese_ellenorzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d609bc-5bdb-4e85-9d73-cf1228262977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213df6f-38a0-46d7-a396-73d36e2a6285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_rokid_okosszemuveg_koronavirus_testhomerseklet_merese_ellenorzese","timestamp":"2020. április. 17. 11:33","title":"Elkészült a szemüveg, amellyel kiszúrható sok koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd59fbc-e00a-4333-90bb-e6eb01fd467e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Melinda már korábban is dolgozott az egészségügyben.","shortLead":"Szabó Melinda már korábban is dolgozott az egészségügyben.","id":"20200417_Vilagbajnok_magyar_kezis_segit_apolokent_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bd59fbc-e00a-4333-90bb-e6eb01fd467e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220292b-9e36-47b7-9cd4-fc88addf1a38","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Vilagbajnok_magyar_kezis_segit_apolokent_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 17. 12:31","title":"Világbajnok magyar kézilabdázó harcol a koronavírus ellen ápolóként Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b8b214-1e55-4c3e-a243-5055c08ec98d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elektromos bérhajózással és flották üzemeltetésével foglalkozik az Első Balatoni Elektromos Hajótársaság Zrt., amelyet egy ilyen hajókat gyártó magyar vállalkozás, az Aqwia alapított. ","shortLead":"Elektromos bérhajózással és flották üzemeltetésével foglalkozik az Első Balatoni Elektromos Hajótársaság Zrt., amelyet...","id":"202016_behart_ehajok_abalatonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b8b214-1e55-4c3e-a243-5055c08ec98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9979bf69-6f95-4bd6-9a44-cee62019a385","keywords":null,"link":"/360/202016_behart_ehajok_abalatonon","timestamp":"2020. április. 18. 14:15","title":"Korábban jól feküdtek a kormánynál, most e-hajókat visznek a Balatonra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","shortLead":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","id":"20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ead2c3d-7545-4444-87cc-cf6c62e63ba9","keywords":null,"link":"/sport/20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 17. 14:44","title":"Nem lesznek nézők az alsóbb osztályú angol bajnokikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrásnak enyhe tünetei voltak, most visszatér a munkába.","id":"20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee5561-a7a9-420f-abb9-5a1c12919813","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_dezsi_csaba_andras_gyor_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:27","title":"Felgyógyult a koronavírus-betegségből a győri polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valószínűleg jövőre is a Ferrari volánja mögött látjuk majd Sebastian Vettelt.","shortLead":"Valószínűleg jövőre is a Ferrari volánja mögött látjuk majd Sebastian Vettelt.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_forma1_osztrak_nagydij_sebastian_vettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59f1944-2f5e-439c-a05e-ca34d57c92b3","keywords":null,"link":"/sport/20200417_koronavirus_jarvany_forma1_osztrak_nagydij_sebastian_vettel","timestamp":"2020. április. 17. 12:12","title":"Ausztriában, nézők nélkül indulhat az idei Forma–1-es idény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b173e727-ce6c-4d23-8ee5-a6207654ba6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szaktárca szerint az egyetemeknek haladéktalanul meg kell kezdeniük a diplomák kiadását,és az ehhez szükséges adategyeztetést.","shortLead":"A szaktárca szerint az egyetemeknek haladéktalanul meg kell kezdeniük a diplomák kiadását,és az ehhez szükséges...","id":"20200417_itm_diploma_atvetele_posta_oklevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b173e727-ce6c-4d23-8ee5-a6207654ba6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bbd6c0-0b73-4d5e-b8bf-c53c31544fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_itm_diploma_atvetele_posta_oklevel","timestamp":"2020. április. 17. 15:41","title":"Postai úton is érkezhetnek a diplomák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ca9f45-37aa-459e-9325-985bf416e16c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szerdán, nyolcvanegy évesen elhunyt Brian Dennehy amerikai színész, aki több ismert filmben, köztük a Rambóban játszott emlékezetes karakterszerepeket, főleg a nyolcvanas és a kilencvenes években. ","shortLead":"Szerdán, nyolcvanegy évesen elhunyt Brian Dennehy amerikai színész, aki több ismert filmben, köztük a Rambóban játszott...","id":"20200416_elhunyt_Brian_Dennehy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ca9f45-37aa-459e-9325-985bf416e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d59910b-fcfc-4baa-be48-75dc784d8e68","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_elhunyt_Brian_Dennehy","timestamp":"2020. április. 16. 21:16","title":"Elhunyt Brian Dennehy, a Rambo színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]