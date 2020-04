Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért volt szükség, mert nem kapott mindig határozott válaszokat az ágyak, lélegeztetőgépek számáról. Azóta több intézményvezetőt kirúgtak, de az új, katonás rendhez mindenkinek alkalmazkodnia kell Orbán szerint.","shortLead":"Körbejárta a miniszterelnök a kórházakat, de volt pár börtönben is az elmúlt héten. A vizitekre elmondása szerint azért...","id":"20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358fb332-d827-48d9-b51d-be91bd2638d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Katonas_rendet_vitt_magaval_Orban_a_korhazakba","timestamp":"2020. április. 17. 14:57","title":"Katonás rendet vitt magával Orbán a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tüzet mostanra ugyan eloltották Csernobil környékén, ám Kijevben közben erősen szennyezetté vált a levegő.","shortLead":"A tüzet mostanra ugyan eloltották Csernobil környékén, ám Kijevben közben erősen szennyezetté vált a levegő.","id":"20200417_csernobil_erdotuz_kijev_levego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac2c5e-c888-4257-8220-0926bd160793","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_csernobil_erdotuz_kijev_levego","timestamp":"2020. április. 17. 15:33","title":"Veszélyessé vált a levegő Kijevben a csernobili erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt egy nap alatt itthon. A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a neheze csak most jön, s mivel a fertőzések nagy része Budapesten van, nem lehet majd elkerülni, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe. Olvassa el itt a járványról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0802782-9803-457a-9786-7ebe7cf83137","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Már 156 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A február végén leleplezett gigantikus divatterepjáró kétféle tengelytávval készül, V8-as benzinmotorja pedig 6,2 literes.","shortLead":"A február végén leleplezett gigantikus divatterepjáró kétféle tengelytávval készül, V8-as benzinmotorja pedig 6,2...","id":"20200417_bearaztak_a_hatalmas_uj_cadillac_escaladeet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a903c49-0da6-4467-86b4-654cd215f174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_bearaztak_a_hatalmas_uj_cadillac_escaladeet","timestamp":"2020. április. 17. 11:21","title":"Beárazták a hatalmas új Cadillac Escalade-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"Tordai Bence","category":"360","description":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó gazdasági összeomlás és társadalmi válság is legalább annyi szenvedést hoz, mint a járvány maga. Vélemény. (Az írásra reagáló ellenvéleményt is talál a cikkben.)","shortLead":"Az új koronavírus olyan súlyos világjárványt okoz, amilyet emberöltők óta nem látott a világ. De a nyomában járó...","id":"20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78753eb0-ce20-437a-b07f-6b07f6996bfd","keywords":null,"link":"/360/20200417_Tordai_Bence_Mersekelni_a_szenvedest__ez_most_a_legfobb_feladat","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Tordai Bence: Mérsékelni a szenvedést – ez most a legfőbb feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel közgazdász, a Harvard Egyetem PhD-hallgatója. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel...","id":"20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9161273-f8c5-4b14-a983-44e6c27e35f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","timestamp":"2020. április. 18. 12:00","title":"Fülke: „A kormány vagy nem érti, vagy nem vallja be a válság súlyosságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok. Az oltást úgy fejlesztik, hogy mindenkinek jó legyen, de – épp a legnagyobb veszélyben lévő – betegek és az idősek esetében előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatásos. Ez a jelenleg alkalmazott más betegségek elleni oltások esetében sincs másként, de vannak trükkök, amivel az ő esetükben is lehet javítani a védettségen.","shortLead":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok...","id":"20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773f140-43fc-41ff-b438-36f8be998107","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","timestamp":"2020. április. 17. 06:30","title":"Az időseken is segít majd az új koronavírus-védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szokatlanul gyakori magas légnyomás hozzájárult Grönland tavalyi jelentős mértékű jégveszteségéhez egy új kutatás szerint.","shortLead":"A szokatlanul gyakori magas légnyomás hozzájárult Grönland tavalyi jelentős mértékű jégveszteségéhez egy új kutatás...","id":"20200418_gronlandi_jegolvadas_magas_legnyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5dd1c6-b393-405a-bd39-fd1d66c641e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_gronlandi_jegolvadas_magas_legnyomas","timestamp":"2020. április. 18. 14:03","title":"Miért olvadt el 600 000 000 000 tonnányi jég Grönlandon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]