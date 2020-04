Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","shortLead":"Országszerte sok szabadtéri tűz oltásán dolgoznak a tűzoltók szombaton, főleg Kelet-Magyarországon.","id":"20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4bbe23-d488-48ad-93a9-64bf6ca48361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf54c7-0758-4d17-81ea-e392b81f0a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Meg_ez_is_tobb_helyen_tuz_utott_ki_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 18. 19:28","title":"Még ez is: több helyen tűz ütött ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","shortLead":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","id":"20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2744010d-7bc3-42e0-8f6f-8ef1689dd98a","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 18:10","title":"Vádat emelnek a dávodi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel közgazdász, a Harvard Egyetem PhD-hallgatója. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A magyar kormány válságkezelő intézkedéseiből az látszik, hogy megpróbálják tagadni a valóságot. Vendégünk Prinz Dániel...","id":"20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9161273-f8c5-4b14-a983-44e6c27e35f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Fulke_A_kormany_vagy_nem_erti_vagy_nem_vallja_be_a_valsag_sulyossagat","timestamp":"2020. április. 18. 12:00","title":"Fülke: „A kormány vagy nem érti, vagy nem vallja be a válság súlyosságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4d9e48-0d48-4d82-9391-1e1a89b46629","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Minden országban szűrőkampányokat kellene folytatni, hiszen a vírus tünetmentes terjesztése a legveszélyesebb – figyelmeztet a New York-i tanulságokra az ottani Rockefeller Egyetemen a géneknek a koronavírus-fertőzésre gyakorolt hatását kutató Jean-Laurent Casanova.","shortLead":"Minden országban szűrőkampányokat kellene folytatni, hiszen a vírus tünetmentes terjesztése a legveszélyesebb –...","id":"202016__jeanlaurent_casanova_immunologus__akoronaviruskutatas_eselyeirol__a_veszely_fokozatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4d9e48-0d48-4d82-9391-1e1a89b46629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23afa7-b4da-4193-b747-4ccb50ddc411","keywords":null,"link":"/360/202016__jeanlaurent_casanova_immunologus__akoronaviruskutatas_eselyeirol__a_veszely_fokozatai","timestamp":"2020. április. 19. 11:00","title":"A koronavírus-veszély fokozatai – interjú Jean-Laurent Casanova immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058bf751-a56a-4132-ab48-4d1798f1fc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megfertőződött az elnöki palota legalább húsz dolgozója.","shortLead":"Megfertőződött az elnöki palota legalább húsz dolgozója.","id":"20200418_Terjed_a_virus_az_afgan_elnoki_palotaban_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058bf751-a56a-4132-ab48-4d1798f1fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93eae4d-e7da-463c-a150-873ee4e4c44a","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Terjed_a_virus_az_afgan_elnoki_palotaban_is","timestamp":"2020. április. 18. 19:05","title":"Terjed a vírus az afgán elnöki palotában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a8c26e-e164-4d1d-8cf5-567baea95d0d","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Ma nemhogy szürreálisnak, egyenesen elképzelhetetlennek tűnik az életünk hírek nélkül. Kilencven évvel ezelőtt viszont a BBC meg merte lépni azt, hogy egy híradót hírek nélkül adjon le. Más világ volt, de volt benne logika. ","shortLead":"Ma nemhogy szürreálisnak, egyenesen elképzelhetetlennek tűnik az életünk hírek nélkül. Kilencven évvel ezelőtt viszont...","id":"20200418_El_tudna_kepzelni_egy_napot_hirek_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06a8c26e-e164-4d1d-8cf5-567baea95d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b5af3f-75d6-40e6-a081-e3bdb2e83c81","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_El_tudna_kepzelni_egy_napot_hirek_nelkul","timestamp":"2020. április. 18. 20:00","title":"El tudna képzelni egy napot hírek nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. Oroszország fegyverei tesztelésére használja a szíriai hadszínteret.","shortLead":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és...","id":"20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f088-7aa1-4ab8-8ef2-92065e515fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","timestamp":"2020. április. 19. 21:18","title":"Az orosz hadsereg kipróbálta az Armata tankot is Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","shortLead":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","id":"20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf5317e-8eba-4284-88be-b1f6221afed8","keywords":null,"link":"/elet/20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","timestamp":"2020. április. 19. 09:27","title":"A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]