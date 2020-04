Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús feszültség húzódik meg, amely bármikor robbanhat. A valós eseményekkel, közérzettel való hasonlóság nem a véletlen műve. Csütörtöktől láthatják az otthonukba kényszerített mozinézők. Mi már meg is néztük.\r

\r

","shortLead":"Hajdu Szabolcs új filmjében, a Békeidőben mindenki uralkodni akar a másik felett, a felszín alatt szinte háborús...","id":"20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8d9cb1-593b-407f-a543-220f46e88e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c123196-6871-417d-937b-1fe317c3921b","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ilyen_konkretan_meg_nem_szol_film_a_magyar_meetoo_kezdeterol__megneztuk_az_uj_Hajdu_Szabolcsfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 21:00","title":"Nincs feloldozás ebből a lefojtott agresszióval átitatott világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","shortLead":"A Mount Everest alaptáborában is jóval fejlettebb adatkommunikáció várja ezentúl a hegymászókat: 5G-re váltottak.","id":"20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dc14b2-a9cc-45fa-9d5b-0fdec4143abe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_5g_halozat_kapcsolat_mount_everest_alaptabor","timestamp":"2020. április. 23. 11:03","title":"A Mount Everesthez is megérkezett az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d6f08b-74b7-44e0-89ab-50d7d0cfe554","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d6f08b-74b7-44e0-89ab-50d7d0cfe554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2020. április. 23. 07:30","title":"Beszéljünk nyíltan erről a mindennapokat megkeserítő betegségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedek egyre komoly problémájává vált, hogy a természetbe bekerülő antibiotikumok miatt egyre ellenállóbb baktériumok fejlődnek ki. A kínai tudósok viszont kidolgoztak egy eljárást, ami segíthet kitakarítani a környezetet.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyre komoly problémájává vált, hogy a természetbe bekerülő antibiotikumok miatt egyre ellenállóbb...","id":"20200424_antibiotikum_maradvany_kiszurese_kina_antibiotikum_rezisztencia_szuperbakterium_norfloxacin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f1146d-ea27-4c58-9a90-cc9999034157","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_antibiotikum_maradvany_kiszurese_kina_antibiotikum_rezisztencia_szuperbakterium_norfloxacin","timestamp":"2020. április. 24. 12:11","title":"Rájöttek a kínai tudósok, hogyan lehet a vízből kivenni az antibiotikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes újság májusban tér vissza, de nem rikkancsok terjesztik majd, hanem a boltokban lehet hozzájutni – immár a Brit Media hátszelével.","shortLead":"Az ingyenes újság májusban tér vissza, de nem rikkancsok terjesztik majd, hanem a boltokban lehet hozzájutni – immár...","id":"20200424_pesti_hirlap_milkovics_pal_ungar_peter_brit_media_koves_slomo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c155a088-e1a8-4265-b8e1-28f4fd8b97dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200424_pesti_hirlap_milkovics_pal_ungar_peter_brit_media_koves_slomo","timestamp":"2020. április. 24. 15:15","title":"Hivatalos, a Köves Slomóhoz köthető médiacég vásárolta be magát a Pesti Hírlapba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napi 3 millió tekercset gyárt az itthoni piacvezető cég.","shortLead":"Napi 3 millió tekercset gyárt az itthoni piacvezető cég.","id":"20200423_wc_papir_vecepapir_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628f0b16-e377-4af9-aefd-28f07ab662cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_wc_papir_vecepapir_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 23. 12:39","title":"Nyugalom, lesz elég vécépapír Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airport nem tudja fenntartani a 16-17 millió fős utasszámhoz mért dolgozói létszámot.","shortLead":"A Budapest Airport nem tudja fenntartani a 16-17 millió fős utasszámhoz mért dolgozói létszámot.","id":"20200423_budapest_airport_leepites_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1158c4-fd50-41d7-a984-751978099aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_budapest_airport_leepites_repuloter","timestamp":"2020. április. 23. 19:16","title":"Kirúgások jönnek a Budapest Airportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a517dde-a490-4146-bcbe-e8924c78a89b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valahonnan azonosítókhoz, jelszavakhoz, személyes adatokhoz és e-mail címekhez is hozzájutottak a támadók, akik pénzt is költöttek a feltört profilokkal.","shortLead":"Valahonnan azonosítókhoz, jelszavakhoz, személyes adatokhoz és e-mail címekhez is hozzájutottak a támadók, akik pénzt...","id":"20200424_nintendo_hack_160_ezer_profil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a517dde-a490-4146-bcbe-e8924c78a89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1142d68-e3b3-407e-9705-ddb25e38d348","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_nintendo_hack_160_ezer_profil","timestamp":"2020. április. 24. 16:24","title":"Nintendo: meghekkeltek 160 ezer felhasználói profilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]