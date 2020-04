Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog brutális játékmenetet ígérő Last of Us 2-je, ez az újonnan közölt dátum szerint júniusban érkezik.","shortLead":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog...","id":"20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd462ea-7290-4bcf-bc57-05bc3fdc3f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","timestamp":"2020. április. 27. 21:03","title":"Izgalmas nyár vár a playstationösökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Ha nem is egészében lakott jól, de nagy adagokat sikerült bekebeleznie a magyar kulturális szférából. A Nemzeti Együttműködés Rendszere fennállásának tizedik évfordulóján számvetést készítettünk arról, hogy a színház, filmművészet, képzőművészet, irodalom területén milyen szimbolikus területfoglalásokat hajtott végre a Fidesz-kormány, és hol próbálkozott sikertelenül. ","shortLead":"Ha nem is egészében lakott jól, de nagy adagokat sikerült bekebeleznie a magyar kulturális szférából. A Nemzeti...","id":"20200429_A_NER_kis_gomboce_igy_falta_fel_a_kulturat_tiz_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf74f2f-831b-46ed-bda1-e9b4797fc2c3","keywords":null,"link":"/360/20200429_A_NER_kis_gomboce_igy_falta_fel_a_kulturat_tiz_ev_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 06:30","title":"A NER kis gömböce így falta fel a kultúrát tíz év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Nem könnyű pihentető alvásra találni, amikor a világban minden bizonytalan. Az otthonlét, a korlátozások miatti bizonytalanság, túl sok vagy hirtelen megszűnt munka felboríthatja a napirendünket – és az alvásunkat is. Összeszedtünk három alvástippet, ami tényleg működik a kijárási korlátozás idején is.","shortLead":"Nem könnyű pihentető alvásra találni, amikor a világban minden bizonytalan. Az otthonlét, a korlátozások miatti...","id":"20200427_Egyre_tobb_az_alvaszavar_a_koronavirus_miatt_de_ez_sokszor_legyozheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70635ec4-c8ad-4ad4-8731-773f6dbc5b64","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Egyre_tobb_az_alvaszavar_a_koronavirus_miatt_de_ez_sokszor_legyozheto","timestamp":"2020. április. 27. 08:43","title":"Egyre több az alvászavar a koronavírus idején, de ez sokszor legyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál is rosszabbul érinti a munkaidejüket és pihenésüket is nagy arányban otthon töltő felhasználókat, hogy órák óta problémák vannak a most már a Vodafone-hoz tartozó UPC-s internetszolgáltatással. Hibajelentések érkeznek Németországból is.","shortLead":"A szokásosnál is rosszabbul érinti a munkaidejüket és pihenésüket is nagy arányban otthon töltő felhasználókat...","id":"20200427_upc_nincs_internet_vodafone_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73b6bd8-83bd-4266-9670-a5d5204d091c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_upc_nincs_internet_vodafone_facebook","timestamp":"2020. április. 27. 22:38","title":"Akadozik a UPC-s net, dühös ügyfelek lepték el a Vodafone Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","shortLead":"Közel 1500 káreseményt jelentettek be a biztosítóknak eddig.","id":"20200428_szel_vihar_kar_biztosito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdefa84-8edf-4c47-bfef-7d0c2448e61f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_szel_vihar_kar_biztosito","timestamp":"2020. április. 28. 13:37","title":"Több száz millió forint kárt okozhattak a múlt hétvégi szélviharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma pedig az év végéig hárommillióra emelkedhet a márciusban regisztrált 2,335 millióról Németországban.","shortLead":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma...","id":"20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6154b332-b15a-4fd6-8b77-9cfe6dba9f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 12:36","title":"A II. világháború óta nem látott gazdasági visszaesésre készül Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és átképzési támogatással is segítik.","shortLead":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és...","id":"20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cb30-15b4-42fb-9c07-9082df8f9db9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","timestamp":"2020. április. 28. 17:58","title":"A dolgozók több mint felét elküldik Mészáros szállodáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. április. 27. 14:00","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]