[{"available":true,"c_guid":"879ebaa7-9344-43af-b26e-538eadaf56c1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha akarjuk, hathengeres fenevadként nyomul előre, de ha úgy hozza a sors, akkor akár egy egész napig képes tisztán elektromosan araszolni a városi dugóban. Itt az új bajor svájci bicska, egyenesen Amerikából. ","shortLead":"Ha akarjuk, hathengeres fenevadként nyomul előre, de ha úgy hozza a sors, akkor akár egy egész napig képes tisztán...","id":"20200501_zold_rendszamos_uj_bmw_x5_benzines_hibrid_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=879ebaa7-9344-43af-b26e-538eadaf56c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0887047-2b9c-432c-bafa-025c6c2f5a98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200501_zold_rendszamos_uj_bmw_x5_benzines_hibrid_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 01. 15:30","title":"A kecske és a káposzta esete – teszten a zöld rendszámos új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd3c417-f37a-4dfd-a6d4-8c3cc807084a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kihívások új dimenzióit éltük meg az elmúlt hónapban a karantén bezártságától kezdve az érettségi stresszén át az emberi érintés hiányáig. Ez volt az április az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"A kihívások új dimenzióit éltük meg az elmúlt hónapban a karantén bezártságától kezdve az érettségi stresszén át...","id":"20200501_Ebbol_az_aprilisbol_nehez_lesz_elmenekulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fd3c417-f37a-4dfd-a6d4-8c3cc807084a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d681b758-0857-4fe0-9021-98e0a567f9db","keywords":null,"link":"/elet/20200501_Ebbol_az_aprilisbol_nehez_lesz_elmenekulni","timestamp":"2020. május. 01. 17:00","title":"Az idei áprilisból nehéz lesz elmenekülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595792dd-fc10-43d7-b50e-45a886c55b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindenkinek jut azonban belőle.","shortLead":"Nem mindenkinek jut azonban belőle.","id":"20200501_Sok_fuggetlen_szinhaz_orulhet_tamogatasokat_oszt_az_Emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=595792dd-fc10-43d7-b50e-45a886c55b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2823a639-e7b7-4d91-bfe7-6ea0a10a0b33","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_Sok_fuggetlen_szinhaz_orulhet_tamogatasokat_oszt_az_Emmi","timestamp":"2020. május. 01. 12:56","title":"Sok független színház örülhet, támogatásokat oszt az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal nem tudja alátámasztani a vádjaikat. ","shortLead":"A demokraták várható elnökjelöltje szerint vádlója többször is változtatott a történetén, és semmilyen dokumentummal...","id":"20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe47587-f0f7-4db5-b791-277c1d097d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_joe_biden_demokrata_elnokjelolt_szexualis_zaklatas","timestamp":"2020. május. 01. 20:36","title":"Biden tagadja a szexuális zaklatási vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8466cfad-b4f4-4358-b127-8cb8cfc5d87d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előbb a különleges vonatszerelvényét, majd a jachtját is Vonszanban látták, de a dél-koreai külügy is arról tájékoztatott, hogy a városban tartózkodik.","shortLead":"Előbb a különleges vonatszerelvényét, majd a jachtját is Vonszanban látták, de a dél-koreai külügy is arról...","id":"20200430_kim_dzsong_un_vonszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8466cfad-b4f4-4358-b127-8cb8cfc5d87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a59dee6-050f-47e0-ab38-797600cff372","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_kim_dzsong_un_vonszan","timestamp":"2020. április. 30. 19:47","title":"Egyre valószínűbb, hogy Kim Dzsong Un egy üdülővárosban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint háromezren haltak meg az országban.\r

","shortLead":"Eddig több mint háromezren haltak meg az országban.\r

","id":"20200430_Torokorszagban_atlepte_a_120_ezret_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5d188-a60a-4d72-b7e2-8bd36661d37a","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_Torokorszagban_atlepte_a_120_ezret_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 30. 21:18","title":"Törökországban átlépte a 120 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PCR-gép beszerzése óta elszabadult a koronavírus, de azt annak ellenére sem használják, hogy az önkormányzat szerint tesztekre is maradt pénz, egy labor pedig ingyen vállalta a működtetést.","shortLead":"A PCR-gép beszerzése óta elszabadult a koronavírus, de azt annak ellenére sem használják, hogy az önkormányzat szerint...","id":"20200501_tatabanya_pcr_teszteles_adomany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93ad49a-f6ea-435b-9871-9a12c0f0777b","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_tatabanya_pcr_teszteles_adomany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 01. 18:58","title":"Hiába vett adományokból tesztelő berendezést a tatabányai kórház, azóta sem üzemelték be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányszóvivő csütörtök este pontosította a korábbi bejelentést.","shortLead":"A kormányszóvivő csütörtök este pontosította a korábbi bejelentést.","id":"20200501_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_tomegrendezvenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881f72c-f392-4364-a730-afb7da7400a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_tomegrendezvenyek","timestamp":"2020. május. 01. 06:31","title":"Egyáltalán nem lehet tömegrendezvényt tartani augusztus közepéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]