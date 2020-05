Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08379a62-b155-4f6f-8c33-b2f4a31a7f17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 40 darab kamerás autóval járkálnak észrevétlenül a forgalomban a rendőrök. ","shortLead":"Már 40 darab kamerás autóval járkálnak észrevétlenül a forgalomban a rendőrök. ","id":"20200503_Ujabb_videon_akcioznak_a_rendorseg_kameras_civilautoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08379a62-b155-4f6f-8c33-b2f4a31a7f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc12880e-5c9c-45ed-a71b-6c52e684ab1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_Ujabb_videon_akcioznak_a_rendorseg_kameras_civilautoi","timestamp":"2020. május. 03. 21:20","title":"Újabb videón akcióznak a rendőrség kamerás civilautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk erősítése pedig kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alatt (is). A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége adott hasznos tanácsokat, miből és mennyit fogyasszunk. ","shortLead":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk...","id":"20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a58b20-b0d9-4102-9340-6db160df4f8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. május. 03. 11:00","title":"Étkezés a koronavírus idején: hogyan táplálkozzunk a járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c9947-844a-4539-891a-8c8704e51957","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Ferrarival kivételesen nemcsak tükörsima aszfalton lehet igen komoly tempóval száguldani.","shortLead":"Ezzel a Ferrarival kivételesen nemcsak tükörsima aszfalton lehet igen komoly tempóval száguldani.","id":"20200502_nem_tevedes_poros_ralikra_szant_ferrari_308_ritkasagot_kinalnak_most_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22c9947-844a-4539-891a-8c8704e51957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3694e18c-891e-400f-a001-f872ddb576d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200502_nem_tevedes_poros_ralikra_szant_ferrari_308_ritkasagot_kinalnak_most_eladasra","timestamp":"2020. május. 02. 06:41","title":"Nem tévedés: poros ralikra szánt Ferrari ritkaságot kínálnak most eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem szak-, hanem üzletembernek kell lennie. A HVG 1990 júliusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem...","id":"20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca49958-a430-42cf-b830-8b6f7d7b1f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c38ba53-b14d-4438-9051-c11b86619b46","keywords":null,"link":"/360/20200503_Rendszervaltok30__Dicso_Gabor_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 03. 13:30","title":"Rendszerváltók30 – Dicső Gábor: Van egy Lenin-szobrom. Befektetésnek sem rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","shortLead":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","id":"20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586f7f6-064f-4706-81ca-42f45a6bda70","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","timestamp":"2020. május. 03. 10:51","title":"Szöul szerint Kim Dzsong Un semmilyen műtéten nem esett át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány következtében hozott korlátozó intézkedések miatt körülbelül 40 százalékkal csökkent a nitrogén-dioxid és 10 százalékkal a szállópor koncentráció az elmúlt hónapban.","shortLead":"A koronavírus-járvány következtében hozott korlátozó intézkedések miatt körülbelül 40 százalékkal csökkent...","id":"20200502_Korulbelul_11_ezer_eletet_mentett_meg_Europaban_a_csokkeno_legszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dadcaad-24a2-467b-8acd-2f29a1eacfe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200502_Korulbelul_11_ezer_eletet_mentett_meg_Europaban_a_csokkeno_legszennyezettseg","timestamp":"2020. május. 02. 09:09","title":"11 ezer életet mentett meg Európában a csökkenő légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald Trump amerikai elnök vasárnap este azon a kétórás televíziós beszélgetésen, amelyet a Fox televízió közvetített a washingtoni Lincoln-emlékmű mellől. Az elnöknek nemcsak a Fox újságírói, hanem videón a nézők is tehettek fel kérdéseket.\r

\r

","shortLead":"A gazdasági újraindítását sürgette és a többi között az év végére oltást remélt az új típusú koronavírus ellen Donald...","id":"20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d5218c-c067-439e-9700-df71e8d80001","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_Trump_2021_nagyszeru_esztendo_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 05:31","title":"Trump: 2021 nagyszerű esztendő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]