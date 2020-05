Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben a korlátozások enyhítésére készül az ország, egy felmérés szerint a lakosság negyede akkor sem kérne védőoltást, ha lenne.","shortLead":"Miközben a korlátozások enyhítésére készül az ország, egy felmérés szerint a lakosság negyede akkor sem kérne...","id":"20200504_szlovakia_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9567ca7-1db6-44c1-a685-a8f85b40e237","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_szlovakia_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. május. 04. 14:58","title":"Lehagyta a gyógyultak száma az új fertőzöttekét Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e91e0e-9259-4aea-b886-09912db7419f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány elleni harc jegyében.","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni harc jegyében.","id":"20200504_onkormanyzat_tamogatas_Miskolc_vizilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e91e0e-9259-4aea-b886-09912db7419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f3b978-98e9-47b3-ab9c-3b1d07295e65","keywords":null,"link":"/sport/20200504_onkormanyzat_tamogatas_Miskolc_vizilabda","timestamp":"2020. május. 04. 13:05","title":"Lemondtak az önkormányzati támogatásról a miskolci vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát készíteni, de akár két évig is eltarthat a kutatás.","shortLead":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát...","id":"20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3578266-7565-4ebc-a2c4-e592542bfa0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","timestamp":"2020. május. 04. 07:33","title":"Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee15ba92-9d3f-47e1-b541-7fdb260dc82c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint korábban kiderült, az LG a jövőben egyedi neveket választ majd a telefonjainak. Az első fecske, az LG Velvet heteken belül bemutatkozik, azonban máris kiszivárogtak róla valós fotók.","shortLead":"Mint korábban kiderült, az LG a jövőben egyedi neveket választ majd a telefonjainak. Az első fecske, az LG Velvet...","id":"20200504_lg_velvet_fotok_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee15ba92-9d3f-47e1-b541-7fdb260dc82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401c8b3-db08-4245-aa77-1fa520667a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_lg_velvet_fotok_specifikaciok","timestamp":"2020. május. 04. 14:03","title":"Ezek már igazi képek: ilyen lesz az LG Velvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért az alakításért is megküzdött, de azt meséli, pályafutása több fontos lépését sem adták ingyen. Gera Marina színésznővel beszélgettünk.","shortLead":"A nagy sikerű Örök tél főszereplője részben családi emlékekből építette fel az Emmy-díjas film szerepét. Azért...","id":"202018_gera_marina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cab4308-4271-49db-8660-c39df17d3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d9d2b7-839c-46bf-b384-9774a8860004","keywords":null,"link":"/360/202018_gera_marina","timestamp":"2020. május. 04. 11:00","title":"Gera Marina: \"Nem is értettem, hogyan kerülhetek Orbán Viktor közösségi oldalára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"A szöveg ismert: a Magyar Országgyűlés elnöke szerint az ellenzék nem tartozik a nemzethez. Vélemény.","shortLead":"A szöveg ismert: a Magyar Országgyűlés elnöke szerint az ellenzék nem tartozik a nemzethez. Vélemény.","id":"20200504_TGM_Nem_tartozik_a_nemzethez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddead4a0-6e16-4cd6-b2b0-69bea6602208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542f4f49-9e70-4c63-a7d1-d9106f9d69d2","keywords":null,"link":"/360/20200504_TGM_Nem_tartozik_a_nemzethez","timestamp":"2020. május. 04. 15:00","title":"TGM: Nem tartozik a nemzethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i világnapja alkalmából. Világszerte számos helyen fenyegettek újságírókat vagy indítottak eljárást ellenük, mert kritizálták az új típusú koronavírus miatt járvány ellen hozott intézkedéseket.","shortLead":"Egy csokornyi, sajtószabadságot korlátozó esetet gyűjtött össze az Amnesty International a sajtószabadság május 3-i...","id":"20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fd8190-2791-47a2-b052-0ce8e012ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ba770c-1b81-4a94-870c-1f355de6ac8a","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Amnesty_A_jarvany_elleni_kuzdelemnek_tesz_keresztbe_aki_gyengiti_a_sajtoszabadsagot","timestamp":"2020. május. 03. 09:56","title":"Amnesty: A járvány elleni küzdelemnek tesz keresztbe, aki gyengíti a sajtószabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","shortLead":"A SOTE rektora beszélt arról, hogy nincs Kásler Miklós miniszter és közte háború.","id":"20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ecca09-63d4-4943-8f19-5095cf0f4621","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Merkely_nem_akar_miniszter_lenni","timestamp":"2020. május. 03. 21:47","title":"Merkely nem akar miniszter lenni, maradna a SOTE élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]