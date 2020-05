Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Akár 90 napig is elhúzhatják a minisztériumok, állami cégek a közérdekű adatigénylésekre való válaszadást, ha az igénylés teljesítése szerintük a vészhelyzettel összefüggő közfeladataik ellátását veszélyeztetik. Bár elsőre úgy tűnhet, ez a kitétel nagyban leszűkíti azoknak a körét, akik 90 napig várathatják a kérdezőt, valójában egy gumiszabályról van szó: bárki bemondhatja, hogy emiatt hosszabbít, vélhetően senki sem fogja ellenőrizni a magyarázat valóságtartalmát. 2020. május. 06. 17:00 Titkolózó kormány: eddig is szűk volt az üveg nyaka, de most a dugót is beleverték 2020. május. 06. 17:46 Marabu Féknyúz: Belegondolni is szörnyű 2020. május. 06. 07:35 Freedom House: Magyarország lecsúszott a hibrid rezsimek közé Pár év alatt két kategóriát zuhant Magyarország, 2015 előtt még a szilárd demokráciák közé soroltak minket. 2020. május. 06. 10:40 A BMW elhalasztja a debreceni üzemének építését A konszern a beruházási költségek csökkentéséről döntött. 2020. május. 06. 06:10 Elkaptak Chilében hat embert az "évszázad rablása" miatt Megtalálták náluk a rablásnál használt fegyvereket és ruhákat is. 14 millió dollárt vittek el egy pénzszállítóból. 2020. május. 05. 15:29 Mészáros öccse újíthatja fel a Kvassay-hidat Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","shortLead":"Mészáros János vállalkozása nettó 1,498 milliárd forintért vállalta a munkát. A nagytestvér is besegít neki.","id":"20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab36fe0e-f673-4cd5-8e24-b4d19954305f","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_meszaros_janos_kvassay_hid_felujitas","timestamp":"2020. május. 05. 15:29","title":"Mészáros öccse újíthatja fel a Kvassay-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","shortLead":"Elsőként fogamzásgátlót árul majd.","id":"202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97977787-0778-4cff-8704-bd6b4a1cb907","keywords":null,"link":"/360/202018_forhercare_webes_fogamzasgatlas","timestamp":"2020. május. 05. 15:00","title":"Webshoppal rukkol elő a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a827ac-8047-43da-b2f6-2866849613a1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány politikai háborúhoz vezetett Lengyelországban arról, megtartsák-e a vasárnapi elnökválasztást, és ha mégsem, akkor mennyi időre, s milyen módon halasszák el.","shortLead":"A koronavírus-járvány politikai háborúhoz vezetett Lengyelországban arról, megtartsák-e a vasárnapi elnökválasztást, és...","id":"20200506_Mozgekony_datum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a827ac-8047-43da-b2f6-2866849613a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c5f398-6db6-496a-9536-1c2d025f1e7d","keywords":null,"link":"/360/20200506_Mozgekony_datum","timestamp":"2020. május. 06. 13:00","title":"A járványban minden és mindennek az ellenkezője is lehet a lengyel elnökválasztással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]