[{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","shortLead":"Ugyanakkor a napi halálozások számának heti átlaga április második fele óta folyamatosan csökken.","id":"20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024577e-bfe7-4678-83b6-3f477b068a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_egyesult_kiralysag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 19:38","title":"Átlépte a 30 ezret a koronavírus brit áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 06. 11:30","title":"Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7289fc37-df05-47ce-bcd0-7788519c39a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lesz többé a Talpra Magyar műsorvezetője a színész.\r

","shortLead":"Nem lesz többé a Talpra Magyar műsorvezetője a színész.\r

","id":"20200506_Megvalt_a_Petofi_Radio_Szabo_Gyozotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7289fc37-df05-47ce-bcd0-7788519c39a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257856e3-7300-4505-9a14-2b0024b19429","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Megvalt_a_Petofi_Radio_Szabo_Gyozotol","timestamp":"2020. május. 06. 15:48","title":"Megvált Szabó Győzőtől a Petőfi rádió ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most kísértetiesen rímel a karanténhelyzetre. Szeptemberben érkezik az új Szilárd-album, ez a beharangozója.\r

","shortLead":"Balanyi Szilárd és zenésztársai otthonukban, mobillal rögzítették a bensőséges hangulatú videót. A szomorkás dal most...","id":"20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943972e4-df50-4e1f-bb87-8d0b655ca9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec6fae8-3ab7-4eee-bfe9-a03e024d53fd","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Mondd_vagy_sugd_hogy_szep_a_vilag__uj_klippel_jelentkezett_a_Quimby_billentyuse","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Mondd vagy súgd, hogy szép a világ – új klippel jelentkezett a Quimby billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Saskatchewani Egyetem kutatói szerint a rovarevő barna denevér sejtjei hónapokon át fertőzöttek lehetnek a koronavírussal, az állat mégsem betegszik meg.","shortLead":"A kanadai Saskatchewani Egyetem kutatói szerint a rovarevő barna denevér sejtjei hónapokon át fertőzöttek lehetnek...","id":"20200507_koronavirus_denever_fertozes_immunitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd1074f-b902-4757-a690-cf3ddf9398e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_koronavirus_denever_fertozes_immunitas","timestamp":"2020. május. 07. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért nem betegíti meg a denevéreket a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","shortLead":"3178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a járványügyi oldal szerint.","id":"20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2e9105-bc94-46f5-b69a-d1db8e3a6fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_koronavirus_fertozott_magyarorszag_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 08. 07:05","title":"28 új fertőzött Magyarországon, elhunyt 9 idős, krónikus beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","shortLead":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","id":"20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92494419-99fd-4407-9324-195fdc31a13e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","timestamp":"2020. május. 07. 19:08","title":"Csődöt jelentett egy amerikai luxusáruházlánc a koronajárvány nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1590785-043e-43bf-aa76-c9f00a8a426f","c_author":"Gergely Márton, Riba István","category":"360","description":"Mielőtt könnyíteni lehet, álljon készen az ország a legrosszabbra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két hónapban, amikor a vírus elleni védekezést az újranyitás feltételei megteremtésének rendelte alá. Vakrepülésbe kezdett az ország, felelősnek pedig bespájzolták a fővárost. ","shortLead":"Mielőtt könnyíteni lehet, álljon készen az ország a legrosszabbra – ez az elv vezette az Orbán-kormányt az elmúlt két...","id":"202019__masodik_fazis__szorgalmazott_nyitas__akormanyzati_lepesek_lappangasi_ideje__nem_szuro_probatetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1590785-043e-43bf-aa76-c9f00a8a426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f099462-6d9a-45c0-b1d7-a15aec65481d","keywords":null,"link":"/360/202019__masodik_fazis__szorgalmazott_nyitas__akormanyzati_lepesek_lappangasi_ideje__nem_szuro_probatetel","timestamp":"2020. május. 07. 07:00","title":"Orbánék járványügyi taktikája: ha nyitni akarsz, készülj a háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]