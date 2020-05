Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d99c9b5b-fc9b-40e9-bc36-266a084f219e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatti karanténos időszakban túlságosan sok szabadideje lett egy ezermester youtubernek. Az alábbi videóból kiderül, miért.","shortLead":"A járvány miatti karanténos időszakban túlságosan sok szabadideje lett egy ezermester youtubernek. Az alábbi videóból...","id":"20200511_irogep_billentyuzet_irodai_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d99c9b5b-fc9b-40e9-bc36-266a084f219e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7e5c9c-54d1-494c-acfa-e97c13e9edab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_irogep_billentyuzet_irodai_munka","timestamp":"2020. május. 11. 12:03","title":"A világ leghangosabb billentyűzeténél kevés zavaróbb van, és pont ezért csinálták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ead9c-9830-4f0f-80fd-7fcb0cc321b8","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Annak érdekében, hogy leszámoljunk a COVID-19 vírussal, igyekszünk minél kevesebbszer elhagyni az otthonunkat. Habár már egyre több lazítással találkozunk a kijárási korlátozások kapcsán, rengetegen vannak, akik még hetekig az otthoni munkavégzés keretében kell hogy kapcsolatot tartsanak kollégáikkal, üzleti partnereikkel. Ebből a szempontból még mindig nem késő elgondolkodni azon, hogy megvizsgáljuk, megismerjük milyen felületek, szoftverek passzolnak leginkább a munkánkhoz, vállalkozásunkhoz. ","shortLead":"Annak érdekében, hogy leszámoljunk a COVID-19 vírussal, igyekszünk minél kevesebbszer elhagyni az otthonunkat. Habár...","id":"invitech_20200508_Ime_par_tipp_hogy_meg_konnyebben_menjen_a_tavmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=148ead9c-9830-4f0f-80fd-7fcb0cc321b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393baf2c-1daf-48db-b9dc-7d519708918d","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200508_Ime_par_tipp_hogy_meg_konnyebben_menjen_a_tavmunka","timestamp":"2020. május. 11. 11:30","title":"Íme pár tipp, hogy még könnyebben menjen a távmunka!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","shortLead":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ae5637-6da8-44d5-8212-3ebb98402b1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","timestamp":"2020. május. 11. 15:21","title":"Ön is elmondhatja, mit gondol az ideiglenes fővárosi kerékpársávokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi idősotthonok magas fertőzésszáma miatt, amikor a vidéki, olykor kormányzati fenntartású intézményekben is elkezdett terjedni a vírus.","shortLead":"A főpolgármester szerint különös, hogy Kovács Zoltán éppen akkor firtatja a városvezető felelősségét a fővárosi...","id":"20200511_karacsony_kovacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9533981f-84f4-4457-8d8d-4ae362d4d5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60ea2a1-962d-4f1b-995f-2acea8be664c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_kovacs","timestamp":"2020. május. 11. 19:32","title":"Karácsony: Kovács Zoltán elismerte, hogy politikai alapon hoznak döntést Budapest újranyitásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg a kérdést.","shortLead":"A szerdai kormányülésen előkerülhet a fővárosi korlátozások ügye, viszont a főpolgármesterrel még nem vitatták meg...","id":"20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7477216e-dd69-46b1-b8cb-2127c8e7779b","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_nyitas_korlatozas_karacsony","timestamp":"2020. május. 12. 16:20","title":"Még nem tárgyalt a főváros a kormánnyal az újranyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem munkatársai azt vizsgálják, hogyan reagál a lakosság a korlátozó intézkedésekre.","id":"20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e78f12f3-6ca2-4213-80a2-69b5ec3aa293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04d04a-2a07-467a-a720-8392246c68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_szegedi_tudomanyegyetem_kijarasi_korlatozas_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2020. május. 11. 17:26","title":"Már 350 ember mondta el, hogyan hatott rájuk a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit igazságügyi miniszter nyilatkozata.","shortLead":"David Sassoli a magyar koronavírus-törvényről szóló vitára hívta meg a kormányfőt. Az ügy előzménye Varga Judit...","id":"20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aa94a8b-c448-4065-9ca2-409419d43f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473ece12-5b55-481d-9c3d-473e3a5a2577","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_brusszel_magyar_jogallamisag_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 12. 18:38","title":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]