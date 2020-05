Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","id":"20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886c699-287a-4294-a673-4c404c22a676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. május. 18. 17:23","title":"Matolcsy: Ahogy 1956-ban, úgy 2020-ban is új irányt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű menü sincsen bennük, csak kínai.","shortLead":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű...","id":"20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63bbe-1999-4b3b-8789-31c9cf474ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","timestamp":"2020. május. 18. 10:31","title":"Otthoni használatra fejlesztették a Kínából beszerzett lélegeztetőgépeket, állítja egy aneszteziológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"gazdasag","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti, hogy az irodaházak nagy részét át kellene strukturálni, új anyagokat kellene beépíteni, és valószínűleg a műszakokat is újra kéne tervezni ahhoz, hogy minél kisebb valószínűséggel kapjuk el a fertőzést a kollégáktól. Az irodai munka pandémia utáni jövőjét kutattuk.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti...","id":"20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b68b961-2ce3-4866-b36e-22cf3f982ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 18. 14:00","title":"Egy teljesen másik munkahelyre kellene visszatérnünk a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 18. 15:30","title":"Ezek a változások Önre is hatnak majd: mindennapok a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","shortLead":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","id":"20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6531c47a-364b-4657-a4a4-300d832b3350","keywords":null,"link":"/kultura/20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 05:55","title":"A járvány miatt csőd fenyegeti a legendás londoni Globe Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de lakásotthonokban, gyerekházakban élő fiatalokon, kisgyerekeken is lehet segíteni. ","shortLead":"Az Örökbe Fogadok Mozgalmon keresztül már nemcsak hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodákon, de...","id":"20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f703ec46-fb11-4a17-b582-2be2fa45b79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4b5932-4ab1-4305-96b9-6feb80e375fc","keywords":null,"link":"/elet/20200518_A_magyar_gyerekek_15_szazaleka_jatek_nelkul_no_fel__rajtuk_lehet_most_segiteni","timestamp":"2020. május. 18. 14:42","title":"A magyar gyerekek 15 százaléka játék nélkül nő fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is ugyanolyan magas.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is...","id":"20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbd70e4-20a5-46e7-adb5-fb918ced311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 17:36","title":"WHO: Aki túl korán lazít, az egészségügyet teszi kockára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","shortLead":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","id":"20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d447172a-eebc-48f3-8ebd-f257f4feeaa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 18. 08:33","title":"Mégsem mondott el mindent az UFO-videókról a Pentagon, most újabb infók kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]