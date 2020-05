Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","shortLead":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","id":"20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7181eb-3ef4-4f2b-852b-dacada2b92a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","timestamp":"2020. május. 19. 12:23","title":"Nyitható maszkot fejlesztettek ki, amit étteremben sem kell levenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e7cb05-603d-4ffc-b39d-cc555d146555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látványosabb timelapse videókhoz igen sok türelemre van szükség. Egy dán fotós három éven keresztül gyűjtötte a felvételeket, hogy az egészet egy hárompercnyi kisfilmbe sűrítse.","shortLead":"A látványosabb timelapse videókhoz igen sok türelemre van szükség. Egy dán fotós három éven keresztül gyűjtötte...","id":"20200519_timelapse_video_evszakok_dania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6e7cb05-603d-4ffc-b39d-cc555d146555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b79c829-267a-40a3-9823-b73ac1adb828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_timelapse_video_evszakok_dania","timestamp":"2020. május. 19. 09:03","title":"36 hónapot szánt rá egy dán fotós, hogy elkészítse ezt a 3 perces videót – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alacsony az átfertőzöttségi arány, de ez nem jelent védettséget. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Alacsony az átfertőzöttségi arány, de ez nem jelent védettséget. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200520_Radar360_Titok_marad_a_kinai_gigaberuhazas_de_rolunk_mindent_megtudhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90816ce-3a56-449c-ab68-f8ec5c41590f","keywords":null,"link":"/360/20200520_Radar360_Titok_marad_a_kinai_gigaberuhazas_de_rolunk_mindent_megtudhatnak","timestamp":"2020. május. 20. 08:00","title":"Radar360: Titok marad a kínai gigaberuházás, de rólunk mindent megtudhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer, aki jó érzékkel indított edzőcipőmárkájának köszönhetően vált milliárdossá.","shortLead":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer...","id":"202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13e5577-9c49-4c88-a8d3-1b0225f89e74","keywords":null,"link":"/360/202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","timestamp":"2020. május. 19. 19:30","title":"Botrányhős rapperből lett dollármilliárdos, de nem a zenéje vagy az egója miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket. Több helyen tumultus alakult ki, ami Müller Cecília országos tiszti főorvos szerint nem jó hír. Az operatív t örzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Miután hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé, az emberek szinte megrohamozták az intézményeket...","id":"20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fef6eb-71a0-4ebd-b902-44ebcdb644f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fd13e-9658-46a3-ab17-e074a25bf7f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Muller_Tobb_egeszsegugyi_intezmenyben_is_tumultus_alakult_ki","timestamp":"2020. május. 19. 11:22","title":"Müller: Több egészségügyi intézményben is tumultus alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","shortLead":"A BMW M8 alaposan felhergelt új változata álló helyzetből 100-ra alig 2,9 másodperc alatt lő ki.","id":"20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51e79410-4e7f-4b0c-b412-cca77a4c0ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46c94a8-21d9-4c8a-b6b6-633d6a3399a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_58_masodperc_alatt_100rol_200ra_ezt_tudja_a_legujabb_bmw_m8_manhart","timestamp":"2020. május. 19. 07:59","title":"5,8 másodperc alatt 100-ról 200-ra: ezt tudja a legújabb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","shortLead":"A Szadán nyíló parkban százféle állatot lehet majd megnézni.","id":"20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032f7ff1-7709-4e74-aa0e-18f94aee0be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3723a969-f7b3-4a18-86c2-08ad10693c63","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Szerdan_nyit_az_elso_magyar_autos_szafaripark","timestamp":"2020. május. 19. 09:31","title":"Szerdán nyit az első magyar autós szafaripark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 nyaráig egyetlen előadást vagy vizsgát sem tartanak meg személyes részvétel mellett.","shortLead":"2021 nyaráig egyetlen előadást vagy vizsgát sem tartanak meg személyes részvétel mellett.","id":"20200520_cambridge_online_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76030eb-629e-4f35-ad6b-7907d6ee6fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_cambridge_online_oktatas","timestamp":"2020. május. 20. 10:08","title":"Jövő nyárig tart a távoktatás a Cambridge Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]